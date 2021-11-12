12.11.2021 10:39 Рита Парфенова

В центре Харькова мужчину избили и отобрали деньги

Грабитель представился полицейским, попросил показать содержимое карманов, избил и отобрал деньги.





Доверие к правоохранителям пытался подорвать грабитель, которого вечером 11 ноября задержали в центре Харькова, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Патрульную полицию.



Ограбление произошло на Бурсацком спуске. К прохожему подошел неизвестный ему мужчина, одетый в гражданское. Он представился сотрудником полиции и настоял на проведении поверхностного осмотра. В ходе якобы осмотра он заставил мужчину показать содержимое карманов. А когда увидел, что тот достает деньги, ударил в лицо, выхватил купюры и убежал.

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Пострадавший обратился в полицию. По составленной ориентировке патрульные в тот же день разыскали нападавшего. Отобранные деньги были при нем. Патрульные передали злоумышленника вызванной на место задержания следственно-оперативной группе для проведения необходимых следственных действий.

Напомним, в поселке Покотиловка ограбили пожилую женщину. 84-летняя гражданка сообщила полицейским, что возле ее дома к ней подошел молодой парень, помог загнать собак во двор и попросил попить воды.