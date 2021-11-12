    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В центре Харькова мужчину избили и отобрали деньги
12.11.2021  10:39   Рита Парфенова

В центре Харькова мужчину избили и отобрали деньги

Грабитель представился полицейским, попросил показать содержимое карманов, избил и отобрал деньги.

Криминал Харьков: на Бурсацком спуске избили и ограбили мужчину

Доверие к правоохранителям пытался подорвать грабитель, которого вечером 11 ноября задержали в центре Харькова, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Патрульную полицию.

Ограбление произошло на Бурсацком спуске. К прохожему подошел неизвестный ему мужчина, одетый в гражданское. Он представился сотрудником полиции и настоял на проведении поверхностного осмотра. В ходе якобы осмотра он заставил мужчину показать содержимое карманов. А когда увидел, что тот достает деньги, ударил в лицо, выхватил купюры и убежал.

Пострадавший обратился в полицию. По составленной ориентировке патрульные в тот же день разыскали нападавшего. Отобранные деньги были при нем.  Патрульные передали злоумышленника вызванной на место задержания следственно-оперативной группе для проведения необходимых следственных действий.

Напомним, в поселке Покотиловка ограбили пожилую женщину. 84-летняя гражданка сообщила полицейским, что возле ее дома к ней подошел молодой парень, помог загнать собак во двор и попросил попить воды.
Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  ограбление, патрульные, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.11 Криминал и происшествия В Харькове задержана группа гастролеров, которые ограбили тяжело больную женщину 29.10 Криминал и происшествия Грабили машины в Харькове: поймана банда автоворов (фото) 19.10 Криминал и происшествия Ограбление вместо посылки: в Харькове будут судить злоумышленников
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 