12.11.2021 10:25 Евгений Клочко

В одном из городов Харьковской области власти ввели ограничения "красной" зоны эпидемиологической опасности

Без сертификата о вакцинации или свежего ПЦР-теста можно будет только сходить на рынок или в банк и купить товары первой необходимости.

Как сообщает РЕДПОСТ , в Мерефянской городской территориальной громаде Харьковской области ввели дополнительные карантинные ограничения и запреты. Соответствующие решение приняли 10 ноября на внеочередном заседании Мерефянской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Текст протокола обнародован на официальном сайте громады.

Итак, согласно новым правилам, общественным транспортом смогут пользоваться только те пассажиры, у кого есть COVID-сертификат, или отрицательный ПЦР-тест, или же документ, который подтверждает наличие противопоказаний для вакцинации от COVID-19. Также в этот список попадает и документ, который подтверждает, что человек недавно переболел коронавирусом. В салоне автобуса можетнаходиться количество людей, которое соответствует количеству сидячих мест.

Эти же документы должны быть с собой у посетителей непродовольственных магазинов, заведений общепита, салонов красоты и парикмахерских. Родители, которые захотят попасть в учебное заведение своих детей, также обязаны при себе иметь вышеуказанные документы.

А вот купить товары первой необходимости, сходить на рынок, посетить банковские учреждения, больницу, ветеринарную больницу, ремонтную мастерскую, химчистку и заправить машину смогут все желающие, независимо от статуса вакцинации. Однако сами сотрудники этих учреждений не смогут работать без справки о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.

Ограничения вступают в силу уже с пятницы, 12 ноября и продляться ровно месяц до 12 декабря.

Стоит отметить, что такое решение исполнительный комитет сможет принять только в случае установления на территории Харьковской области "красного" уровня эпидемической опасности. Однако, по словам заместителя председателя Харьковской областной государственной администрации Михаила Черняка, ситуация с распространением коронавирусного заболевания в регионе остается напряженной, но оснований для введения "красной" карантинной зоны пока нет.

"Ситуация остается контролируемой, стабильной, но пока напряженной. Мы видим, что показатели свидетельствуют о том, что есть определенная стабилизация, - сказал Черняк. - Сегодня Харьковская область соответствует показателям "оранжевой" зоны. Оснований для введения "красной" зоны мы не видим", - отметил Черняк.

Напомним, в Харькове на автобусах одного из перевозчиков появились предупреждения о недопуске в салон лиц без COVID-сертификата либо свежего ПЦР-теста. Позже в Департаменте инфраструктуры горсовета заявили, что подобных распоряжений не давали.

«Было совещание с полицией, там обсуждались новые правила перевозок по Украине. На этом заседании присутствовал и этот перевозчик. Он неверно понял суть новых правил, ведь они касались межобластных перевозок, а не городских», - отметил заместитель директора Департамента инфраструктуры Александр Куколь.