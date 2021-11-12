12.11.2021 10:10 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 12 ноября

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 580 случаев заражения коронавирусом в Харькове.

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 1042 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 223 443 человек. Выздоровело 181 884 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 36 560 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 654 человек (в том числе 580 жителей города Харькова). 116 человек заболели в Лозовском районе, 85 – в Изюмском, 76 – в Чугуевском, 58 – в Красноградском, 49 – в Купянском, 4 – в Богодуховском.





Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 11 ноября.