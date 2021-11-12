В Харькове спасли мужчину от холодной смерти под мостом (видео)

Мужчину, застрявшего в грязи под под пешеходным мостом на Москалевке, спасли патрульные.
Как сообщили РЕДПОСТ в патрульной полиции, спасательную операцию проводили около девяти часов вечера 10 ноября под пешеходным мостом через реку Лопань по улице Свет Шахтера.
Переходивший реку мужчина оказался в ледяной воде. Попытки самостоятельно выбраться на берег успехом не увенчались, илистое дно реки затягивало свою добычу все глубже, мужчина терял силы и ему остро требовалась посторонняя помощь.
Первыми на выручку пришли патрульные Михаил Гюлумян и Сергей Бондарев. Михаил залез в воду и обвязал буксировочным тросом пострадавшего мужчину. Затем вместе с пришедшими на помощь патрульными Тимуром Павлюк и Мариной Пидлужной правоохранители вчетвером тянули веревку. Спасательную операцию старались провести в кратчайшие сроки, ведь мужчина находился в ледяной воде и ему угрожала гипотермия.
К моменту, когда пострадавшего вытащили на берег, там уже находились врачи скорой помощи, которые моментально уложили замерзшего мужчину на носилки в карету скорой и госпитализировали в больницу.
Ранее мы писали о том, как проходит реконструкция пешеходного моста через реку Лопань. Раньше здесь был подвесной пешеходный мост, который со временем пришел в негодность. После реконструкции новая капитальная конструкция соединит улицу Конторскую с улицей Свет Шахтера.
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