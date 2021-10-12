Подвисной мостик через Лопань в Харкове перестраивают в капитальный пешеходный мост (фото)

После реконструкции мост соединит два берега промзоны Новобаварского района.
Как пишет РЕДПОСТ, в Харькове выполняется реконструкцию пешеходного моста через реку Лопань. Раньше здесь был подвесной пешеходный мост, который со временем пришел в негодность. После реконструкции новая капитальная конструкция соединит улицу Конторскую с улицей Свет Шахтера.
Поручение на реконструкцию моста дал и.о. Харьковского городского головы Игорь Терехов, уточнили в администрации Новобаварского района.
На месте подвесной конструкции рабочие установили железобетонные конструкции и сделали настил. Сейчас идет монтаж металлических перил вдоль пешеходного полотна.
Ранее мы писали о презентации проекта "Суперперекресток" – необычной идеи ГО “Институт Харькова”. Урбанисты Харькова разработали футуристический проект в виде огромного кругового пешеходного моста над станцией метро "Героев Труда". Такая реконструкция позволит сделать район станции метро “Героев труда” архитектурно привлекательным, престижным и максимально удобным для пешеходов центром.
Комментариев: 0
Совет звезд: ничего серьезного на этот день не планируйте. Старайтесь больше радоваться приятным мелочам, но не налегайте на сладкое.
Сегодня будет облачно, но тепло. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.
Ежегодно 12 октября отмечается Всемирный день борьбы с артритом, который проводится с 1996 года.
влажность:
давление:
ветер: