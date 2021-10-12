12.10.2021 14:54 Рита Парфенова

Подвисной мостик через Лопань в Харкове перестраивают в капитальный пешеходный мост (фото)

После реконструкции мост соединит два берега промзоны Новобаварского района.

Как пишет РЕДПОСТ, в Харькове выполняется реконструкцию пешеходного моста через реку Лопань. Раньше здесь был подвесной пешеходный мост, который со временем пришел в негодность. После реконструкции новая капитальная конструкция соединит улицу Конторскую с улицей Свет Шахтера.



Поручение на реконструкцию моста дал и.о. Харьковского городского головы Игорь Терехов, уточнили в администрации Новобаварского района.

На месте подвесной конструкции рабочие установили железобетонные конструкции и сделали настил. Сейчас идет монтаж металлических перил вдоль пешеходного полотна.

Ранее мы писали о презентации проекта "Суперперекресток" – необычной идеи ГО “Институт Харькова”. Урбанисты Харькова разработали футуристический проект в виде огромного кругового пешеходного моста над станцией метро "Героев Труда". Такая реконструкция позволит сделать район станции метро “Героев труда” архитектурно привлекательным, престижным и максимально удобным для пешеходов центром.