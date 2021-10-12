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12.10.2021  14:30   Евгений Клочко

В Харькове установят контроль за качеством воздуха

Тендер на покупку мобильных лабораторий на площадке ProZorro выставило коммунальное предприятие “Санитарно-экологический центр”.

Лаборатории по контролю за качеством воздуха в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на медиа группу "Объектив".
 
Отмечается, что передвижные лаборатории должны быть выполнены на базе микроавтобусов. Также одним из обязательных условий является наличие дизельного двигателя и максимальный вес машины, который не должен превышать 3,5 тонны. Кроме того, имеются также ограничения и по размерам автомобиля, а также требования по наполнению мобильных лабораторий.
 
 
Передвижные посты должны будут предоставлять полную информацию о качестве воздуха в регионе.
 
Сам аукцион назначен на 14 декабря 2021 года. Компания-победитель должна будет поставить все 9 мобильных лабораторий уже до конца текущего года.
 
 
Напомним, в Харьковском НИИ судебных экспертиз имени Бокариуса открылась первая и пока единственная в Украине лаборатория по исследованию качества асфальтобетонных смесей и дорожных покрытий.
 
Источник:   МГ "Объектив"
 Тэги:  харьков, качество водуха
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