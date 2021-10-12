12.10.2021 14:30 Евгений Клочко

В Харькове установят контроль за качеством воздуха

Тендер на покупку мобильных лабораторий на площадке ProZorro выставило коммунальное предприятие “Санитарно-экологический центр”.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на медиа группу "Объектив".

Отмечается, что передвижные лаборатории должны быть выполнены на базе микроавтобусов. Также одним из обязательных условий является наличие дизельного двигателя и максимальный вес машины, который не должен превышать 3,5 тонны. Кроме того, имеются также ограничения и по размерам автомобиля, а также требования по наполнению мобильных лабораторий.

Передвижные посты должны будут предоставлять полную информацию о качестве воздуха в регионе.

Сам аукцион назначен на 14 декабря 2021 года. Компания-победитель должна будет поставить все 9 мобильных лабораторий уже до конца текущего года.

Напомним, в Харьковском НИИ судебных экспертиз имени Бокариуса открылась первая и пока единственная в Украине лаборатория по исследованию качества асфальтобетонных смесей и дорожных покрытий.