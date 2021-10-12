12.10.2021 14:59 Дмитрий Колоней

Харьковский "Металлист" не оставил шансов кременчужанам (видео)

"Желто-синие" в Харькове разгромили "Кремень".



Сайт ФК Металлист

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт ФК "Металлист", харьковчане 11 октября 2021 года провели дома матч 13-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

"Желто-синие" обыграли "Кремень" из Кременчуга, решив задачу во втором тайме. В ходе поединка были забиты четыре безответных гола - 4:0. В мачте отличился бразильский легионер Матеус Пейшото, поразив ворота на 49-й и 69-й минутах.

Третий гол забил Брайан Риаскос на 73-й минуте. "Моя супруга беременна уже четыре месяца. Для меня это двойная мотивация. Этот гол специально для любимой жены, она очень рада", - заявил после матча футболист.

Завершил серию голов Евгений Банада на 76-й минуте.

Итог - победа "Металлиста" 4:0.

"Металлист" продолжает беспроигрышную серию, возглавляя турнирную таблицу с 35 очками.

В ходе послематчевой пресс-конференции главный тренер «Металлиста» Александр Кучер отметил : " Получилась интересная игра, создавали моменты. В первом тайме была слабая реализация, но во втором все пошло намного лучше — забили четыре мяча. Хотя могли, в принципе, сделать это и в первом тайме. А так все по игре — был контроль, мы создавали моменты и забили достаточно".

В свою очередь главный тренер «Кремня» Игорь Столовицкий признался: "По большому счету, нам тяжело на равных тягаться с «Металлистом», тем более на его поле." Также он подчеркнул : "В первом тайме ребята выполнили все то, о чем мы договаривались на установке, играли компактно. Задача была — не пропускать быстрые атаки, большими силами самим в атаку не идти. Мы договаривались, что сзади все зоны должны быть закрыты. Понимали, что у соперника в наличии есть быстрые футболисты, но, в принципе, в первом тайме мы выстояли, а во втором первый мяч пропустили... Не знаю, опять нам прилетает... Но ключевым, наверное, стал второй гол. Удаление, пенальти, и в меньшинстве нам было уже очень тяжело вести оборону. Об атаке, понятно, уже никто и не думал".

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«Металлист» в следующем туре 18 октября (понедельник) сыграет на выезде с «Агробизнесом» из Волочиска. Начало матча в 15:15. На родной стадион желто-синие вернутся в воскресенье, 24 октября. В этот день соперником нашей команды будет хмельницкое «Подолье». Начало игры в 18:45. Напомним, ранее мы писали о том, что харьковские футболистки в рамках женской Лиги Чемпионов провели встречу с "Реалом", проиграв испанкам 0:1. В одну с харьковчанками группу В попали "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Брейдаблик" (Исландия) и "Реал" (Испания). Матчи Жилострой-1 пройдут 6 и 13 октября, 9 и 18 ноября, 8 и 16 декабря.

Источник: Сайт ФК "Металлист"

металлист, харьков, победа, кремень Тэги: футбол