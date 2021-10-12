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12.10.2021  15:05   Виталий Хиневич

На Харьковщине выявили снаряды времен Второй мировой войны (фото)

Пиротехнической группой Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины была обследована территория для выявления взрывоопасных предметов.

 На Харьковщине нашли боеприпасы
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области. 
 
Отмечается, что 11 октября были найдены и уничтожены 14 артиллерийских снарядов и 2 минометные мины на территории Харьковской области.
 
Наибольшее количество боеприпасов было обнаружено неподалеку от села Жихарь Основянского района Харьков. Пиротехники провели разминирование 11 артснарядов и 2 минометные мины.
 
 
Работы по обезвреживанию взрывных устройств в Основянском районе продолжаются и сегодня. 
 
Напомним, ранее на Харьковщине было уничтожено 35 боеприпасов, среди которых 1 авиабомба, 30 артиллерийских снарядов, 2 минометные мины и 2 ручные гранаты.
 
Источник:   ГСЧС Харьковской области
 Тэги:  харьков, снаряды
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