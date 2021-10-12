На Харьковщине выявили снаряды времен Второй мировой войны (фото)

Пиротехнической группой Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины была обследована территория для выявления взрывоопасных предметов.
Комментариев: 0
Совет звезд: ничего серьезного на этот день не планируйте. Старайтесь больше радоваться приятным мелочам, но не налегайте на сладкое.
Сегодня будет облачно, но тепло. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.
Ежегодно 12 октября отмечается Всемирный день борьбы с артритом, который проводится с 1996 года.
влажность:
давление:
ветер: