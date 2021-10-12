12.10.2021 15:05 Виталий Хиневич

На Харьковщине выявили снаряды времен Второй мировой войны (фото)

Пиротехнической группой Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины была обследована территория для выявления взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.

Отмечается, что 11 октября были найдены и уничтожены 14 артиллерийских снарядов и 2 минометные мины на территории Харьковской области.

Наибольшее количество боеприпасов было обнаружено неподалеку от села Жихарь Основянского района Харьков. Пиротехники провели разминирование 11 артснарядов и 2 минометные мины.

Работы по обезвреживанию взрывных устройств в Основянском районе продолжаются и сегодня.

Напомним, ранее на Харьковщине было уничтожено 35 боеприпасов , среди которых 1 авиабомба, 30 артиллерийских снарядов, 2 минометные мины и 2 ручные гранаты.