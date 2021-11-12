12.11.2021 09:14 Евгений Клочко
На самом высоком флагштоке Украины меняют флаг (фото)
На Сергиевской площади коммунальщики проводят профилактические работы по замене государственного флага Украины.
Фото: Василий Голосный
Как сообщает фотокорреспондент РЕДПОСТ
такие работы проводятся с определенной периодичностью. Работники СКП "Харьковзеленстрой" спускают флаг, проверяют все швы и крепления на целостность и затем поднимают уже новый. Старый же отправляют на проверку. Всего в наличии две единицы стягов, которые периодически меняют.
Наш корреспондент попробовал примерно оценить вес флага: "Примерно 30 килограмм, но это не точно..", - отметил Василий Голосный.
В прошлый раз профилактические работ
ы проводили 21 октября. Периодичность профилактики зависит от погодных условий, говорят коммунальщики. Также добавляют, что флам приспускают при сильных порывах ветра в целях безопасности.
Напомним, флагшток в Харькове
пересечении Соборного спуска и Сергиевской площади установили 23 августа 2021 года в рамках Программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое строительство». Он является самым высоким не только в Украине, но и в Европе – его высота составляет 102 метра, размеры - 15х22,5 метра.
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