На самом высоком флагштоке Украины меняют флаг (фото)

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Гороскоп на 12 ноября для всех знаков Зодиака: что обещают звезды В некоторых вопросах пришло время поставить точку. Возможно, принятое решение окажется не самым лучшим из возможных, однако вполне приемлемым.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 12 ноября Облачная погода продержится весь день. Без осадков.