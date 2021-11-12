Футбол в Харькове: Металлист сыграет с Прикарпатье в субботу

Поединок 18 тура Первой лиги между ФК «Металлист» (Харьков) – ФК «Прикарпатье» (Ивано-Франковск) назначен на субботу, 13 ноября.
Футбольный матч между командами Первой лиги «Металлист» (Харьков) – «Прикарпатье» (Ивано-Франковск) пройдет в Харькове на стадионе «Металлист», начало 17:45, сообщает РЕДПОСТ.
Билеты продаются в кассах стадиона и онлайн на kharkov.internet-bilet.ua. Сейчас в продаже остался 14239 билетов. Цены стартуют от 30 гривен.
Желто-синие лидируют в турнирной таблице Первой лиги. Его соперники из Ивано-Франковска занимают пятую строку таблицы.
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Главным арбитром матча «Металлист» — «Прикарпатье» будет Александр Дердо из Черноморска. Он уже был судьей на одном из матчей «Металлиста» – 12 сентября, когда харьковская команда в домашнем матче разгромила команду «Краматорск» со счетом 3:0. Ассистентами арбитра назначены Александр Павлинов и Виталий Сухин (оба из Одессы). Четвертым рефери станет Евгений Назаров из Харькова. Наблюдатель арбитража УАФ: Александр Матяш (Полтава).
Напоминаем автомобилистам, что в день проведения матча будет ограничен проезд в районе стадиона «Металлист». Поэтому планируйте свой маршрут заранее.
Ранее мы писали, что накануне матча с «Прикарпатьем» в Харьков приехал бразильский легионер Паулиньо Бойя. Паулиньо — воспитанник клуба «Сан-Паулу», выступал «Портимоненсе», «Сан-Бенту»,«Сан-Паулу» и «Жувентуде». Харьковской публике 23-летнего вингера представит президент клуба Александр Ярославский в перерыве матча с Прикарпатьем.
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В некоторых вопросах пришло время поставить точку. Возможно, принятое решение окажется не самым лучшим из возможных, однако вполне приемлемым.
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