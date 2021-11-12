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12.11.2021  08:34   Евгений Клочко

Набирайте баклажки: Где в Харькове 12 ноября отключат холодную воду (адреса)

В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат холодную воду.

Отключение холодной воды в Харькове 12 ноября 2021 года

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Индустриальный район:

  • пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 37 (спаренный стояк) до 16:00 12 ноября,
  • пр. Московский, 307, 309, 309-а, 315, 317, 319, 321, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339 до 20:00 12 ноября.

Слободской район:

  • б-р. Жасминовый (ул. Слинько), 12 (подъезд №2, стояк) до 18:00 12 ноября; 
  • пр. Героев Сталинграда, 39 (стояк);
  • пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (подъезд №1, стояк),
  • пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12(подъезд №1, спаренный стояк),
  • ул. Плехановская, 41/43(п. №3) до 20:00 12 ноября.
  • ул. Танкопия, 8 (подъезд №7, стояк) до 20:00 12 ноября.

Шевченковский район: 

  • ул. Деревянко, 38 (подъезд №6, стояк),
  • пр. Победы, 56 (подъезд №3) до 17:00 12 ноября;
  • пр. Победы, 61-б (подъезд №1) до 20:00 12 ноября.

Новобаварский район:

  • ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 108 (подъезд №1, стояк),
  • ул. Селянская, 24 (подъезд №5, спаренный стояк),
  • ул. Конторская (Краснооктябрьская), 26 (подъезд №1) до 17:00 12 ноября,
  • пер. Титаренковский, 1 (подъезд №7) до 20:00 12 ноября

Киевский район:

  • ул. Шишковская, 6-а (подъезд №2) до 17:00 12 ноября,
  • ул. Пушкинская, 28 (подъезд №1, стояк),
  • ул. Пушкинская, 28, 65,
  • пер. Театральный, 1/3 до 20:00 12 ноября.

Немышлянский район:

  • ул. Маршала Рыбалко, 49-г (подъезд №1, стояк) до 20:00 12 ноября.

Холодногорский район:

  • ул. Полтавский Шлях, 152 (подъезд №2) до 17:00 12 ноября.

Напомним, 11 ноября в части домов четырех районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключали воду.

 
Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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