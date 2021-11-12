12.11.2021 08:21 Рита Парфенова

В Харькове открыли новую группу детского сада (фото)

Новая группа детского сада заработала для малышей Северной Салтовки.



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Как пишет РЕДПОСТ, об открытии новой группы в детском саду № 108 «Алиса» по улице Дружбы Народов, 219 рассказала глава администрации Киевского района Нелли Казанжиева.



Новая группа для малышей, которую назвали «Мрійники», стала уже восьмой в этом детском учреждении. По традиции на территории садика высадили ель в честь открытия новой группы.



«Я поздравляю всех деток и родителей с таким прекрасным событием. Уверена, что и в дальнейшем, мы будем продолжать нашу работу по улучшению материально-технической базы наших дошкольных и школьных учреждений», – сообщила Нелли Казанжиева.



Детский сад «Алиса» возобновил свою работу после длительного запустения в 2016 году. С 2018 года там работает бассейн.



Напомним, ранее РЕДПОСТ писал, что в детсаду №108 начали капитальный ремонт в помещении для новой группы. В этом блоке была библиотека, ее перевели в другое здание, а это помещение освободили от мебели, старого ремонта и приступили в капремонту. После его окончания для детей обустроят отдельный вход, раздевалки со шкафчиками, лавками и полочками, спальню и игровую комнату.

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