12.11.2021 08:00 Рита Парфенова

Праздники 12 ноября: День православной покровительницы Харькова

Сегодня Православная Церковь чтит память иконы Пресвятой Богородицы «Озерянской» – главной святыни и покровительницы Харькова и всей Слобожанщины.

Имя чудотворному образу дано по месту его явления – на берегу речки Озерянки. В настоящее время это село Нижняя Озеряна, расположенное в 30 километрах на юго-запад от Харькова и в 3 километрах от Мерефы.



С начала 18 века икона хранилась в Куряжском монастыре в Озерянке (находится в трех километрах от Мерефы), после чего ее несколько раз переносили в Харьков, в том числе когда здесь происходили беды. Считается, что именно благодаря иконе во второй половине 18 века из города ушла холера.



Официально считается, что Первообраз утерян в 30-е годы ХХ века. С нее остались многочисленные списки, которые существенно отличаются друг от друга, хотя многие из них прославились своими чудотворениями.



В наше время с иконы осталось два старых списка: один в Свято-Благовещенском кафедральном соборе, другой в Свято-Озерянском приходском храме на Холодной горе.



В сентябре 2010 года истинное изображение Озерянской иконы Божией Матери было воссоздано вновь, 16 сентября 2010 освящено на месте его обретения – в Озерянах и в настоящее время находится в Крестовоздвиженском храме Свято-Покровского мужского монастыря.

Приметы дня

В народном календаре 12 ноября значится как день Зиновия Синичника. По народным приметам, именно к этому времени синицы, предчувствуя скорые холода, перелетали из лесов ближе к человеческому жилью и ждали помощи от людей.



Наши предки замечали: если птицы целыми стайками появлялись у дома, значит, вот-вот грянут морозы. А еще в этот день наши наблюдательные предки предсказывали погоду по особым приметам: если синица свистит – быть ясному дню, если пищит – быть ночному морозу, собирается много синиц на кормушках – к метели и снегопаду.

Также в этот день...

В 930 году был основан старейший в мире парламент – исландский альтинг.



1840 – родился Огюст Роден, французский скульптор («Бронзовый век», «Мыслитель»).



1860 – Образована Секретная служба США. Первоначальной задачей сотрудников службы была борьба с подделкой долларов.



1910 – был совершен первый кинотрюк: каскадер прыгал в Гудзон с горящего воздушного шара.



1918 – гетман Украины Павло Скоропадский узаконил автокефалию украинской церкви.



1929 – родилась Грейс Келли, американская киноактриса, принцесса Монако.



1935 – в Харькове родилась Людмила Гурченко (ум. 2011), актриса театра и кино, эстрадная певица, кинорежиссёр.



1966 – родился Алексей Кортнев, музыкант (группа «Несчастный случай»), актер.



1967 – в Нью-Йорке (США) состоялся Первый Мировой Конгресс свободных украинцев.



1982 – родилась Энн Хэтэуэй, американская актриса («Интерстеллар», «Отверженные», «Один день»).



1989 – первый полет первого вертолета, построенного из композитных материалов и приводимого в действие мускульной силой человека – «Да Винчи III»



1992 – начиная с 23.00 было прекращено функционирование рубля в денежном обороте на территории Украины. Единственным законным средством платежа стал украинский карбованец, которого в наличном обращении представлял купон Национального банка Украины.



2009 – в Харькове в помещении Союза украинской молодежи состоялась академия, на которой был провозглашен и впервые отмечен День украиноязычной прессы.



2014 – впервые в истории на поверхность кометы (Чурюмова – Герасименко) был спущен космический аппарат.

Именины отмечают

Александр, Анастасия, Артем, Виктор, Герман, Елена, Зиновий, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Марк, Матвей, Рената, Семен, Степан, Юлиан.