12.11.2021 07:00 Рита Парфенова

Гороскоп на 12 ноября для всех знаков Зодиака: что обещают звезды

В некоторых вопросах пришло время поставить точку. Возможно, принятое решение окажется не самым лучшим из возможных, однако вполне приемлемым.





Овен (21 марта – 20 апреля)

К концу рабочей недели может навалиться усталость, вызывая нежелание концентрироваться на работе. Да и звезды советуют не напрягаться. А если возникнет необходимость активных действий, найдите в своем окружении того, кому можно делегировать рабочие вопросы.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Проявите изобретательность: обычный подход к делу принесет результат ниже ожидаемого. Придумайте хитрый рабочий план, проведите переговоры в стиле театральной постановки – вам доступны самые невероятные, непредсказуемые ходы.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Даже в минуты отдыха ваш мозг будет занят рабочими вопросами и путями их решения. Это заставить вас разрываться между делами и домом. Наградой станет то, что бурная деятельность в итоге окажется успешной и продуктивной.

Рак (22 июня – 23 июля)

Сегодня вы и практичны, и творчески активны. Такой великолепный коктейль, если смешать его в правильных пропорциях, поможет в два счета разделаться с любой задачей. Как вариант – придумать остроумное решение давно неразрешимой проблемы.

Лев (24 июля – 23 августа)

Сегодня вы будете выкладываться по максимуму, форсируя события. Неудивительно, что окружающие могут казаться сонными мухами, которые двигаются как при замедленной съемке. Старайтесь проявлять деликатность в своем стремлении их подгонять.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Расслабиться сегодня не позволят обстоятельства. Если сумеете приспособиться к стремительному ритму дня – в накладе не останетесь. Результаты сделают вас практически счастливыми.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Пора подумать о своем будущем – не строить замки на песке, а выбрать конкретное направление движения. Чем скрупулезнее будут разработанные планы, тем легче станет претворять их в жизнь.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Сегодня единственно правильное мнение – ваше собственное, а окружающие с их советами лишь мешают. Намекните окружающим, что спросить вашего совета более удачная идея, чем учить вас жизни.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Прежде чем стоить планы на будущее, решите в настоящем те вопросы, которые мешают двигаться дальше. Наиболее эффективной окажется работа по дому.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Ваш мозг будет работать точно, как швейцарские часы, а руки – аккуратно, как у кассира в швейцарском банке. Этот день можно назвать идеальным в решении любых вопросов, кроме тех, где нужно проявить тактичный подход.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Отличный день, чтобы провести ревизию семейного бюджета, спланировать траты на будущее и подумать, как получить еще больший доход. Даже в личных отношениях вы будете настроены столь же практично.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Умерьте пыл в навязывании окружающим своего мнения. Вы можете быть уверенными в том, что ваши действия нацелены на результат, однако со стороны ценные указания могут походить на кнут надсмотрщика, а там и до бунта недалеко.