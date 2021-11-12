Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 12 ноября

Облачная погода продержится весь день. Без осадков.
Пятница обещает быть немного теплее. Ночь еще будет с «минусами», но стремящимися к нулю, а днем станет на пару градусов теплее. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +1°...+6°C (ощущается как +12°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +6°...+8°C (ощущается как +4°C). Ветер западный, 5 м/с. Влажность воздуха 68%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +5°...+4°C (ощущается как +2°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 82%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Ожидается низкая солнечная активность. Магнитных бурь эксперты не прогнозируют.
Народные приметы. Погоду предсказывали птицы. Если синицы массово появлялись около домов — жди больших холодов. Если синичка свистит, то день будет ясный. А если синицы утром пищат, то к ночи мороз ударит.
Звезды будут склонять к энергичным действиям, а организм – отдыхать и расслабляться. Такой внутренний разлад может вылиться в бессмысленную суету и массу недоразумений.
В выходные, 13 и`14 ноября, в городе и по области ожидается сухая и относительно теплая погода.
13 ноября признан Всемирным днем Доброты.
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