ДТП на проспекте: слили видео как автолюбительница в Харькове наезжает на полицейского (видео)
Появилась видеозапись аварии с участием дамы и полицейского на проспекте Науки в Харькове.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, появилось видео аварии на проспекте Науки. Оно произошло после конфликта между женщиной за рулем и полицейским по поводу проезда через сплошную. В конце концов она села за руль и наехала на стража порядка. Тот захромал, но скорую вызвали оба. Госпитализированы.
Напомним, ранее мы писали об этой истории, Одной из главных ее особенностей является то, что данное ДТП произошло возле места, где сегодня, 11 ноября 2021 года, внедорожником Toyota Land Cruiser, ехавшим на красный свет светофора, были сбиты двое детей, переходившие дорогу по пешеходному переходу. Позднее появилась информация, что у водителя "японца" ранее были проблемы с наркотиками, а незадолго до аварии он искал закладку и нарушил ПДД, но избежал задержания полицией.