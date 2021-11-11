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11.11.2021  21:02   

ДТП: Борзый выезд и таран на набережной в Харькове (видео)

Об одной из самых странных аварий в Харькове сообщают очевидцы.


Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харкове - дорожно-транспортное присшествие. Авария произошла на Красношкольной набережной. Здесь случилось довольно странное столкновение. 

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Выезжавший на оживленную дорогу автомобилист чрезвычайно неосмотрительно прибавил газу, уверенно вылетев на набережную. Это действие было столь беспечным, что авто тут же врезалось в бок проезжавшей машины. Подробностей о пострадавших пока нет.

Напомним, ранее мы писали о том, что сегодня, 11 ноября 2021 года, на перекрестке проспекта Науки и Тобольской улицы внедорожником Toyota Land Cruiser, ехавшим на красный свет светофора, были сбиты двое детей, переходившие дорогу по пешеходному переходу. Позднее появилась информация, что у водителя "японца" ранее были проблемы с наркотиками, а незадолго до аварии он искал закладку и нарушил ПДД, но избежал задержания полицией.

 
Тэги:  дтп, харьков, авария, красношкольная набережная
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