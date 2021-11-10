В Харьков прибыл "новый Тайсон" "Металлиста" (видео)

10.11.2021 14:48 Дмитрий Колоней

Накануне матча с "Прикарпатьем" в Харьков приехал бразильский легионер Паулиньо Бойя.

«В этом сезоне он играл на правах аренды в «Жувентуде». Очень и очень интересный футболист. Быстрый, резкий, координированный, прекрасный дриблинг. Одним словом, «Металлист», я думаю, получил нового Тайсона. Сегодня он прибудет в Харьков, и, насколько мне известно, 13 ноября в перерыве матча с «Прикарпатьем» на стадионе «Металлист» Паулиньо Бойя будет представлен президентом Александром Ярославским», — охарактеризовал футболиста спортивный аналитик Виктор Вацко.