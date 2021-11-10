В Харьков прибыл "новый Тайсон" "Металлиста" (видео)
Накануне матча с "Прикарпатьем" в Харьков приехал бразильский легионер Паулиньо Бойя.
Сайт ФК Металлист
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт ФК «Металлист», Паулиньо — воспитанник клуба «Сан-Паулу», выступал «Портимоненсе», «Сан-Бенту»,«Сан-Паулу» и «Жувентуде». Харьковской публике 23-летнего вингера представит президент клуба Александр Ярославский в перерыве матча с Прикарпатьем. Поединок состоится в субботу, 13 ноября, на стадионе «Металлист». Начало в 17:45.
«В этом сезоне он играл на правах аренды в «Жувентуде». Очень и очень интересный футболист. Быстрый, резкий, координированный, прекрасный дриблинг. Одним словом, «Металлист», я думаю, получил нового Тайсона. Сегодня он прибудет в Харьков, и, насколько мне известно, 13 ноября в перерыве матча с «Прикарпатьем» на стадионе «Металлист» Паулиньо Бойя будет представлен президентом Александром Ярославским», — охарактеризовал футболиста спортивный аналитик Виктор Вацко.
Арендованный Сан-Паулу, игрок сыграл большую роль в команде. С обескураживающими обводками, уходом с поля защиты и созданием отличных моментов игрок стал одним из самых ярких моментов «Ювентуде».
Напомним, ранее мы писали о том, что харьковский «Металлист», благодаря победе над «Колосом» за выход в четвертьфинал Кубка Украины, находится в трех шагах от выхода в еврокубок.