10.11.2021 15:05 Лера Кононова

Удостоверения о временном и постоянном проживании будут доступны в Дії

В Дії появятся нововведения для иностранцев и людей без гражданства.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины.

Отмечается, что пребывающие на территории страны иностранцы или люди без гражданства, которые имеют биометрическое удостоверение, смогут сформировать удостоверение в Дії – такое решение было сегодня утверждено.

По статистике миграционной службы в Украине проживает более 470 000 иностранцев, которые с помощью нововведения смогут легко пользоваться государственными услугами и подтверждать личность.

Кстати, им также будет доступна возможность сформировать е-подпись в приложении.

Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины намерено запустить экспериментальный проект, который позволит пройти процедуру регистрации места жительства в течение суток.