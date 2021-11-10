10.11.2021 15:05 Лера Кононова
Удостоверения о временном и постоянном проживании будут доступны в Дії
В Дії появятся нововведения для иностранцев и людей без гражданства.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины.
Отмечается, что пребывающие на территории страны иностранцы или люди без гражданства, которые имеют биометрическое удостоверение, смогут сформировать удостоверение в Дії – такое решение было сегодня утверждено.
По статистике миграционной службы в Украине проживает более 470 000 иностранцев, которые с помощью нововведения смогут легко пользоваться государственными услугами и подтверждать личность.
Кстати, им также будет доступна возможность сформировать е-подпись в приложении.
Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины намерено запустить экспериментальный проект, который позволит пройти процедуру регистрации
места жительства в течение суток.
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