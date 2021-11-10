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10.11.2021  15:05   Лера Кононова

Удостоверения о временном и постоянном проживании будут доступны в Дії

В Дії появятся нововведения для иностранцев и людей без гражданства.

Регистрация места жительства в Дії
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины.
 
Отмечается, что пребывающие на территории страны иностранцы или люди без гражданства, которые имеют биометрическое удостоверение, смогут сформировать удостоверение в Дії – такое решение было сегодня утверждено. 
 
 
По статистике миграционной службы в Украине проживает более 470 000 иностранцев, которые с помощью нововведения смогут легко пользоваться государственными услугами и подтверждать личность.
 
Кстати, им также будет доступна возможность сформировать е-подпись в приложении. 
 
Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины намерено запустить экспериментальный проект, который позволит пройти процедуру регистрации места жительства в течение суток.
 
Источник:   Министерство цифровой трансформации Украины
 Тэги:  дія, паспорт, харьков
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