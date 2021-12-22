22.12.2021 09:55 Евгений Клочко

В Харькове можно будет сфотографироваться с бездомными животными

Большая часть четырехлапых моделей нашли свой дом после прошлогодней фотосессии.

Коммунальное предприятие "Центр обращения с животными" приглашает всех желающих принять участие в благотворительной фотосессии с питомцами приюта. По словам организаторов проекта, основной целью данного мероприятия является поднятие волонтерского духа у харьковской молодежи.

Одновременно с этим, говорят в приюте, красивые фото помогают бездомным животным поскорей найти любящую семью. В прошлом году после праздничной фотосессии почти всех питомцев, которые участвовали в ней забрали домой новые хозяева.

Мероприятие будет проходить два дня - 25 и 26 декабря с 11:00 до 13:00 по адресу: проспект Гагарина, 358.

Напомним, в Харькове на базе уже существующего "Центра обращения с животными" создадут реабилитационный центр для домашних животных.