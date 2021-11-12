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12.11.2021  13:50   Лера Кононова

Австралийские пожарные снялись в откровенной фотосессии для календаря на 2022 год

Пожарные из Австралии снялись для календаря на 2022 год, который выпустила компания Australian Firefighters Calendar.

Календарь 2022
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание "PEOPLE.COM".
 
На сексуальной фотосессии они предстали с обнаженным торсом и в компании с разными животными. Подобное событие не является новинкой, этой традиции уже почти 30 лет.
 
 
С помощью столь откровенных календарей общественность призывают обратить внимание на вопрос защиты животных. В 2022 году планируется выпустить шесть подобных серий календарей.
 
Календарь 2022
 
Одна из них – это просто соло пожарных, четыре других – версии календарей 2022 года с животными, в том числе экзотической живностью Австралии. И финальная серия  – летний вариант, в котором самые сексуальные мужчины мира предстанут в купальниках вместо рабочей одежды.
 
Календарь 2022
 
Средства от продажи популярного календаря за весь период его существования шли различным организациям данной сферы.
 
Сейчас сотрудничество ведется с программой  Greater Good Charities' Rescue Rebuild, помогающей с восстановлением приютов для животных, а также бездомных и жертв домашнего насилия. Ведь каждый, кто нуждается в доме и уходе, по их мнению, должен их получить. 
 
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Источник:   PEOPLE.COM
 Тэги:  фотосессия, пожарные, харьков
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