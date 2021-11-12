Движение возле стадиона Металист в Харькове будет ограничено: когда и на сколько

Субботним вечером водителям не советуют ехать в район стадиона «Металлист».
На четыре часа будет ограничен проезд транспорта по улицам, прилегающим к стадиону «Металлист» в субботу, 13 ноября. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Городскую диспетчерскую службу.
Так, с 16.00 до 20.00 13 ноября 2021 года будут перекрыты для проезда Власовский переулок, улица Храмова, а также на участок улицы Плехановской, ограниченный улицами Молочной и Державинской.
Также в указанный период времени изменят движение маршрутные автобусы №260.
С учетом объезда участка вокруг стадиона они поедут по маршруту: железнодорожная станция «Основа» – ул. Валдайская – ул. Деповская – ул. Южнопроектная – пр. Гагарина – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – ул. Плехановская – пер. Тарасовский – ул. Тарасовская – пер. Старомосковский – ул. Броненосца «Потемкин» – площадь Защитников Украины – пр. Московский – ул. Полевая – ул. Плехановская – ул. Морозова – пр. Героев Сталинграда – пр. Гагарина – ул. Южнопроектная – ул. Деповская – ул. Валдайская – железнодорожная станция «Основа».
Напомним, 13 ноября на стадионе «Металлист» будет проводиться футбольный матч 18 тура Первой лиги между командами ФК Металлист (г. Харьков) – ФК «Прикарпатье» (г. Ивано-Франковск).
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