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12.11.2021  13:19   Евгений Клочко

В Харькове снижается уровень заболевания COVID-19 - мэрия

В Харькове сохраняется тенденция, когда количество выздоровевших от коронавируса превышает количество заболевших.


В Харькове снижается уровень заболевания COVID-19 - мэрия
Об этом корреспонденту РЕДПОСТ сообщила вице-мэр Светлана Горбунова-Рубан. Она отметила, что ежедневный прирост заболеваемости пошёл на спад.
 
"За минувшие сутки в Харькове зарегистрировано 580 случаев СOVID-19, при этом 710 человек побороли этот недуг и это хороший показатель. Снизился в наших городских медучреждениях и процент заполняемости коек для коронавирусных пациентов, сегодня он составляет не 75, а 73%.
 
На лечении находится 1126 больных. Меньшее количество пациентов сегодня находятся в реанимации и на аппаратах ИВЛ, соответственно 85 и 49 людей", - такие данные озвучила Светлана Горбунова-Рубан.
 
 
В свою очередь темпы вакцинации от коронавируса в Харькове стабильны. Так, за прошедшие сутки было проведено 7496 вакцинаций, а днём ранее 7638. Детей на сегодняшний день в Харькове привито 607 подростков. В городе как и прежде работают все пункты и центры иммунизации, в том числе на 6-ти рынках и в ТРЦ.
 
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабильна, находится под контролем и даже внушает оптимизм улучшения, уверила вице-мэр.
 
Напомним, в Харькове в пункте вакцинации, расположенном в Университете Каразина проведут розыгрыш денежных призов среди тех, кто провакцириуется от COVID-19. Розыгрыш состоится 14 ноября в 20:00, пять победителей получат по 5 тысяч гривен.
 
Тэги:  covid-19, коронавирус, харьков, вакцинация
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