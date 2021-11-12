12.11.2021 13:19 Евгений Клочко

В Харькове снижается уровень заболевания COVID-19 - мэрия

В Харькове сохраняется тенденция, когда количество выздоровевших от коронавируса превышает количество заболевших.



В Харькове снижается уровень заболевания COVID-19 - мэрия



Об этом корреспонденту РЕДПОСТ сообщила вице-мэр Светлана Горбунова-Рубан. Она отметила, что ежедневный прирост заболеваемости пошёл на спад.

"За минувшие сутки в Харькове зарегистрировано 580 случаев СOVID-19, при этом 710 человек побороли этот недуг и это хороший показатель. Снизился в наших городских медучреждениях и процент заполняемости коек для коронавирусных пациентов, сегодня он составляет не 75, а 73%.

На лечении находится 1126 больных. Меньшее количество пациентов сегодня находятся в реанимации и на аппаратах ИВЛ, соответственно 85 и 49 людей", - такие данные озвучила Светлана Горбунова-Рубан.

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В свою очередь темпы вакцинации от коронавируса в Харькове стабильны. Так, за прошедшие сутки было проведено 7496 вакцинаций, а днём ранее 7638. Детей на сегодняшний день в Харькове привито 607 подростков. В городе как и прежде работают все пункты и центры иммунизации, в том числе на 6-ти рынках и в ТРЦ.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабильна, находится под контролем и даже внушает оптимизм улучшения, уверила вице-мэр.

Напомним, в Харькове в пункте вакцинации, расположенном в Университете Каразина проведут розыгрыш денежных призов среди тех, кто провакцириуется от COVID-19. Розыгрыш состоится 14 ноября в 20:00, пять победителей получат по 5 тысяч гривен.