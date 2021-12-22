    
Главная Новости Харькова ЖКХ Набирайте баклажки: В Харькове 22 декабря отключат холодную воду. Список адресов
22.12.2021  08:38   Евгений Клочко

Набирайте баклажки: В Харькове 22 декабря отключат холодную воду. Список адресов

В части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Индустриальный район:

  • пр. Александровский, 166 (подъезд №1, стояк) до 20:00 22 декабря.

Киевский район:

  • ул. Леся Сердюка, 56 (подъезд №2, стояк) до 20:00 21 декабря.

Московский район:

  • ул. Познанская, 7 (стояк),
  • пр. Тракторостроителей, 138 (подъезд №2) до 20:00 22.12.21 г

Немышлянский район:

  • ул. Солнечная, 5 (подъезд №1, стояк) до 17:00 22.12.21 г.;
  • шоссе Салтовское, 246-а (подъезд №3, стояк) до 20:00 22.12.21 г.

Новобаварский район:

  • ул. Власенко, 9 (подъезд №4, спаренный стояк),
  • ул. Катаева, 11 (подъезд №3, спаренный стояк) до 20:00 22.12.21 г.

Слободской район:

  • ул. Аскольдовская, 6-в (подъезд №1, спаренный стояк) до 20:00 22.12.21 г.

Холодногорский район:

  • пер. Пластичный, 10 (п. №1, стояк) до 20:00 22 декабря.

Шевченковский район:

  • ул. Авиахимическая (ч/с),
  • ул. Новомирная (ч/с),
  • ул. Клочковская, 274, 276-а,б,
  • ул. Алексеевская, 14-а,
  • пр. Людвига Свободы, 35 (стояк),
  • ул. Отакара Яроша, 61-а (подъезд №1, спаренный стояк),
  • ул. 23 Августа, 8 (подъезд №1, стояк) до 20:00 22.12.21 г.

Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 21 декабря было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.12 ЖКХ В восьми районах Харькова отключат холодную воду 21 декабря. Список адресов 20.12 ЖКХ В семи районах Харькова отключат холодную воду 20 декабря. Список адресов 19.12 ЖКХ В восьми районах Харькова отключат холодную воду 19 декабря. Список адресов
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 