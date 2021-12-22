22.12.2021 08:38 Евгений Клочко
Набирайте баклажки: В Харькове 22 декабря отключат холодную воду. Список адресов
В части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Фото из открытых источников
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Индустриальный район:
-
пр. Александровский, 166 (подъезд №1, стояк) до 20:00 22 декабря.
Киевский район:
-
ул. Леся Сердюка, 56 (подъезд №2, стояк) до 20:00 21 декабря.
Московский район:
-
ул. Познанская, 7 (стояк),
-
пр. Тракторостроителей, 138 (подъезд №2) до 20:00 22.12.21 г
Немышлянский район:
-
ул. Солнечная, 5 (подъезд №1, стояк) до 17:00 22.12.21 г.;
-
шоссе Салтовское, 246-а (подъезд №3, стояк) до 20:00 22.12.21 г.
Новобаварский район:
-
ул. Власенко, 9 (подъезд №4, спаренный стояк),
-
ул. Катаева, 11 (подъезд №3, спаренный стояк) до 20:00 22.12.21 г.
Слободской район:
-
ул. Аскольдовская, 6-в (подъезд №1, спаренный стояк) до 20:00 22.12.21 г.
Холодногорский район:
-
пер. Пластичный, 10 (п. №1, стояк) до 20:00 22 декабря.
Шевченковский район:
-
ул. Авиахимическая (ч/с),
-
ул. Новомирная (ч/с),
-
ул. Клочковская, 274, 276-а,б,
-
ул. Алексеевская, 14-а,
-
пр. Людвига Свободы, 35 (стояк),
-
ул. Отакара Яроша, 61-а (подъезд №1, спаренный стояк),
-
ул. 23 Августа, 8 (подъезд №1, стояк) до 20:00 22.12.21 г.
Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 21 декабря было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.
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