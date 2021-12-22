22.12.2021 08:00

22 декабря: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

После самой длинной ночи года в Украине празднуется День энергетика.

День энергетика – это праздник всех тех, кто когда-либо был причастен к созданию и обслуживанию энергетических систем. Это также праздник тех, кто и сегодня остается на ответственном посту работника энергетической отрасли.



Наконец, День энергетика – праздник всех, для кого понятия «тепло» и «свет» – это не просто слова, а целая эпоха.



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А еще сегодня в Украине отмечается День работников дипломатической службы. Это профессиональный праздник украинских дипломатов и сотрудников дипмиссий, посольств и консульств страны.



Внешнеполитическая служба Украины имеет давние традиции, основанные, прежде всего, на дипломатическом опыте Киевской Руси, которая поддерживала активные отношения с Византией, Святым Престолом, Германской империей, Польшей, Венгрией, Францией, скандинавскими государствами.



Особенно разветвленными и динамическими внешние отношения стали во времена правления князя Ярослава Мудрого (1019-1054).



После распада древнего государства, продвижение украинской дипломатии стало особенно заметным в Казацкий период. В 1594 году Сечь впервые за свою историю становится полноправным участником международной коалиции, заключив договор со «Священной лигой» об общей борьбе против Османской империи. Существенно расширяются международные контакты казачества с приходом гетмана Богдана Хмельницкого. После Хмельницкого большой вклад в развитие украинской дипломатии сделали гетманы Иван Выговский, Иван Мазепа и Филипп Орлик.



Следующий шанс украинской дипломатии появится только через два века... Создание и становление Министерства иностранных дел Украины как полноценной государственной структуры связано с созданием в 1917 году Украинской Народной Республики.



После принятия Акта о независимости Украины 24 августа 1991 года перед Министерством иностранных дел встали новые задачи, связанные с признанием Украины международным содружеством, установлением дипломатических отношений, созданием эффективной сети собственных дипломатических и консульских представительств, перестройкой полноценных двусторонних отношений с зарубежными странами, приобретением членства и утверждением в ведущих международных организациях. Достижение позитивных результатов на этих участках, а также заложение основных концептуальных принципов внешней политики Украины стало главным достижением украинской дипломатии за годы независимости.

Приметы дня

22 декабря отмечается день зачатия матери Пресвятой Богородицы. В народе этот день назывался Анна Зимняя. Это самый короткий день в году, когда зима устанавливается окончательно. Если на Анну Зимнюю лучисто и светло, то 31 декабря будет ясно и морозно, а если хмуро и на деревьях иней — к пасмурному и теплому новогодью. По этому дню определяли погоду на полгода вперед: снег — к дождю, метель — к ветру с дождем, мороз — к ясной погоде, оттепель — к теплому дождю.



Также в этот день…



В 1833 году родилась Марко Вовчок (псевдоним Марии Александровны Вилинской – по мужу Маркович и Лобач-Жученко), украинская писательница («Институтка», «Кармелюк»).



1858 – родился Джакомо Пуччини, великий итальянский композитор («Богема», «Тоска», «Чио-Чио-сан», «Манон Леско»).



1882 – помощник Томаса Эдисона Эдвард Джонсон придумал елочную электрогирлянду, которой украсил елку у себя дома на Рождество. Но, как и ранее, елки еще долго украшали обычными свечками. Впервые реклама электрогирлянд была опубликована в декабре 1901 года, а популярными они стали только с 20-х годов прошлого века.



1895 – немецкий физик Вильгельм Рентген сделал первую рентгенограмму. «Подопытным кроликом» стала жена ученого, разрешившая просветить лучами свою руку.



1914 – с 22 декабря по 12 января в Харькове на ул. Сумской, 1 по инициативе председателя Харьковского общества любителей природы приват-доцента Харьковского университета В.И. Талиева прошла первая в России и Украине выставка охраны природы.



1937 – родился Эдуард Успенский, писатель, литературный «отец» Чебурашки, крокодила Гены и кота Матроскина.



1938 – близ южной части Африки была выловлена латимерия – самая древняя рыба на Земле.



1949 – родился Морис и Робин Бибб, участники группы «Bee Gees».



1962 – родился Рэйф Файнс, британский актер («Английский пациент», «Список Шиндлера», «Онегин», «Гарри Поттер»).



1968 – родилась Дина Мейер, американская актриса («Звездный десант», «Пила, 1-4»).



1972 – родилась Ванесса Паради, французская певица, модель, актриса («Колдовская любовь», «Один шанс на двоих», «Девушка на мосту»).



1976 – совершил первый полет советский аэробус Ил-86.



1989 – впервые после возведения Берлинской стены открылись для свободного прохода жителей ФРГ и ГДР Бранденбургские ворота.



1991 – присвоены последние звания Народных артистов СССР. Ими стали Алла Пугачева и Олег Янковский.



1999 – жители испанского городка Эльче сорвали самый крупный в истории джек-пот в лотерее, совместно выиграв 263 миллиона долларов.



2007 – французская ракета-носитель Ariane 5 вывела на орбиту первый в истории африканский спутник.



Именины отмечают: Александр, Анна, Василий, Владимир, Самуил, Степан.