22.12.2021 07:00

Гороскоп на 22 декабря для всех знаков Зодиака: что обещают звезды

Выполнять текущую работу сегодня будет значительно легче. Воспользуйтесь этим, чтобы разгрести завалы, на которые в другое время вам не хватит и недели.





Овен (21 марта – 20 апреля)

В гороскопе Овна будет преобладать независимость. Мнение окружающих будет волновать его меньше всего – Овен уверен в своей правоте и во всем, что он делает. С одной стороны, такой настрой способен помочь ему в бизнесе и в принятии решений, однако он же может оказаться и причиной ссор. Впрочем, если кто-то захочет с ним сотрудничать, достаточно не спорить, а наоборот – спросить у Овна совета. Овен охотно сыграет роль мудрого наставника: поделится опытом, поддержит и поможет!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Энергичности Тельца окружающие могут только позавидовать: в его гороскопе преобладают такие качества, как активность, работоспособность и уверенность в себе. Неудивительно, если с таким зарядом бодрости и сил Телец кинется, как на амбразуру, на самые сложные дела – на разгребание старых завалов, новые проекты, решение острых вопросов. Звезды заверяют Тельца в том, что, за что бы он ни взялся, все в его руках будет спориться. Главное – стараться не слишком раздражать окружающих своей железобетонной уверенностью в себе.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Неожиданные трудности могут застать Близнецов врасплох, однако хорошая новость заключается в том, что у них будет масса сил и энергии, чтобы с этим бороться! Звезды наделяют Близнецов такими качествами, как сила воли, коммуникабельность и дар убеждения, благодаря которым они способны любую ситуацию обернуть на пользу себе. Ведь за любыми обстоятельствами чаще всего стоят конкретные люди, а с людьми (даже самыми несговорчивыми) Близнецы сумеют договориться.

Рак (22 июня – 23 июля)

Настоящей музыкой для Рака будет язык сухих фактов и цифр, а вот все, что трудно обосновать логически, ему будет даваться с трудом. Вот почему звезды не советуют Раку полагаться на такую ненадежную вещь, как интуиция. Зато точные расчеты и анализ фактов будут даваться ему на удивление легко. Посвятив этот день точным наукам, планированию и финансам, Рак не пожалеет. Он способен на многое – к примеру, привести в порядок счета, рассчитать бюджет или придумать гениальный план того, как обогатиться!

Лев (24 июля – 23 августа)

Уверенность Льва в себе рискует перерасти в самоуверенность и повредить его делам. Как иначе объяснить тот факт, что Лев способен отказаться от помощи окружающих и игнорировать советы, считая, что сам знает, как лучше? Звезды предупреждают, что даже если Лев уверен в чем-то на все сто процентов, это не значит, что он на самом деле прав: его опыта и умений может не хватить для решения какого-то вопроса. Самая большая ошибка – это думать, что не ошибешься. Только помня об этом, Лев сможет преуспеть.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Дева рискует испытать упадок сил – ей будет нелегко взяться даже за самую простую работу. Именно поэтому она с удовольствием отложит в дальний ящик все, что только можно отложить. Если же дела потребуют от нее активного вмешательства, Дева способна внести в них путаницу и хаос. Впрочем, виной всему не столько физическое состояние Девы, сколько ее пессимистичный душевный настрой. Звезды обещают, что достаточно Деве встряхнуться и перестать хандрить, как день откроет перед ней неплохие возможности.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп Весов будет переполнен яркими эмоциями! День наделяет их живым воображением, благодаря чему Весы смогут проявить себя в творчестве. Однако главное, что сулят им звезды, – это спонтанность чувств: Весы могут испытать целый водоворот страстей. Поводом способно послужить все что угодно – улыбка, приглашение на свидание, собственные фантазии или чей-то намек. День Весов будет раскрашен всеми цветами радуги – и все благодаря переживаниям, заставляющим их сердце биться быстрее.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

У Скорпиона будет шанс одержать победу в каком-то вопросе. Это может быть и успешное завершение проекта, и победа в любви, и возможность одержать верх в споре. Звезды советуют Скорпиону воспользоваться этим для того, чтобы не только закрепиться на достигнутых рубежах, но и продвинуться вперед, потеснив конкурентов. Этот день идеально подходит для того, чтобы ставить перед собой амбициозные планы, добиваться желаемого и заниматься карьерой.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Звезды предоставляют Стрельцу хорошие возможности, но чтобы их не упустить, ему придется очень быстро действовать и думать! Скорее всего, ситуация потребует от него действовать ловко и нестандартно, и Стрелец будет обладать всем необходимым для этого набором качеств: коммуникабельностью, быстрой реакцией и авантюрной жилкой. Все это поможет Стрельцу завоевывать симпатии окружающих и обернуть любое событие себе на пользу, превратив даже «минус» в уверенный «плюс».

Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог может смело претворять в жизнь любые, даже самые грандиозные, планы! Звезды дарят Козерогу успех в амбициозных начинаниях. И в работе, и в любви, и в других сферах жизни если Козерог затеет глобальный проект, то не пожалеет: со временем его планы воплотятся в жизнь, а результат будет выше ожиданий. Вот почему Козерогу не стоит размениваться по пустякам и посвящать этот день обычным будничным заботам. Не бойтесь мечтать и дерзать – вас ждут новые горизонты!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолею предстоит сделать выбор в каком-то вопросе. Возможно, этот вопрос даже не покажется ему важным, однако звезды предупреждают: от того, каким окажется решение, зависит многое в его дальнейшей судьбе. Именно поэтому, делая сегодняшний выбор, Водолею не стоит доверять мимолетным эмоциям, советам со стороны и тем более «орлу» и «решке». Только подойдя к вопросу вдумчиво и ответственно, ему не придется жалеть ни о чем.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы будут настроены бескомпромиссно: все или ничего. Они будут ясно видеть цель, стремиться к ней, и это найдет отражение в их требовательности к себе и к окружающим. Неудивительно, если весь день Рыбы будут испытывать недовольство, критикуя и подхлестывая тех, кто находится с ними рядом. С точки зрения Рыб, они просто хотят, чтобы дела продвигались хорошо, а вот с точки зрения окружающих – эксплуатируют и командуют. Впрочем, благодаря такому подходу, Рыбы действительно могут добиться многого. Но только не в отношениях с людьми.