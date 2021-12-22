22.12.2021 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на среду, 22 декабря

Холодно, облачно, без существенных осадков. На дорогах и тротуарах будет гололед.





Под влиянием воздушной массы арктического происхождения в Харькове ожидается аномально холодная погода. Среднесуточные температуры предполагаются на 5-10° ниже нормы. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Подробнее о погоде на 22 декабря:

Утром пасмурно, вероятность осадков 31%. Температура воздуха -12°...-11°C (ощущается как -18°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 54%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 32%. Температура воздуха -9°...-11°C (ощущается как -18°C). Ветер северо-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 5%. Температура воздуха -10°...-11°C (ощущается как -17°C). Ветер северо-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 58%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. В первой половине суток ожидаются небольшие геомагнитные колебания. Но они не приведут к возникновению магнитных бурь.



Народные приметы. Если 22 декабря лучисто и светло, то 31 декабря будет ясно и морозно, а если хмуро и на деревьях иней — к пасмурному и теплому новогодью.