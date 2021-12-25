    
Главная Новости Харькова Общество Дед Мороз и Санта Клаус имеют иммунитет к коронавирусу
25.12.2021  13:39   Валерия Кононова

Дед Мороз и Санта Клаус имеют иммунитет к коронавирусу

В ВОЗ акцентировали внимание родителей на том, как важно соблюдать карантинные меры в вопросе дистанции.

Дед Мороз и Санта Клаус имеют иммунитет к коронавирусу

Как пишет РЕДПОСТ, эпидемиолог и технический руководитель ВОЗ по COVID-19 Мария Ван Керкхове в своём Twitter заявила, что Санта Клаус безусловно уже имеет иммунитет к коронавирусу и успеет доставить все подарки детям в срок. Для него также немного ослабят карантинные меры перелётов. Ведь Санта перемещается по воздуху. И все же, дети должны помнить о дистанции и слушать своих родителей, бабушек и дедушек, любое старшее лицо, которое отвечает за них в тот момент.

В идеале – детям стоит лечь спать пораньше, чтобы дождаться приезда Санты и увидеть подарки утром.

Такая же логика ожидает наши страны в вопросе Деда Мороза к Новому году. Если для вашего ребёнка важно посещение дома всеми любимым Дедушкой, помните о соблюдении социальной дистанции и заранее побеспокойтесь о том, чтобы узнать, имеет ли Дедуля иммунитет. Все таки возраст, он в группе риска ;)
Если же является возможным не приглашать занятого Санту или Деда Мороза к вам в дом, то помните, что подарки всегда могут волшебным образом появиться на утро, ведь такие персонажи приходят, когда детки спят.

РЕДПОСТ желает Вам хороших новогодних праздников и будьте здоровы!

Напомним, учитывая действующие ограничения, взрослые могут посетить Дом Деда Мороза в парке Горького вместе с ребенком ТОЛЬКО при наличии COVID-сертификатов или документов, утвержденных соответствующим Постановлением КМУ.

Тэги:  коронавирус, новый год, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.12 Медицина Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 25 декабря 24.12 Медицина Штамм «Омикрон»: назван симптом, который проявлятся во время сна 24.12 Медицина Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 24 декабря
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 