25.12.2021 13:39 Валерия Кононова

Дед Мороз и Санта Клаус имеют иммунитет к коронавирусу

В ВОЗ акцентировали внимание родителей на том, как важно соблюдать карантинные меры в вопросе дистанции.

Как пишет РЕДПОСТ, эпидемиолог и технический руководитель ВОЗ по COVID-19 Мария Ван Керкхове в своём Twitter заявила, что Санта Клаус безусловно уже имеет иммунитет к коронавирусу и успеет доставить все подарки детям в срок. Для него также немного ослабят карантинные меры перелётов. Ведь Санта перемещается по воздуху. И все же, дети должны помнить о дистанции и слушать своих родителей, бабушек и дедушек, любое старшее лицо, которое отвечает за них в тот момент.

В идеале – детям стоит лечь спать пораньше, чтобы дождаться приезда Санты и увидеть подарки утром.



Такая же логика ожидает наши страны в вопросе Деда Мороза к Новому году. Если для вашего ребёнка важно посещение дома всеми любимым Дедушкой, помните о соблюдении социальной дистанции и заранее побеспокойтесь о том, чтобы узнать, имеет ли Дедуля иммунитет. Все таки возраст, он в группе риска ;)

Если же является возможным не приглашать занятого Санту или Деда Мороза к вам в дом, то помните, что подарки всегда могут волшебным образом появиться на утро, ведь такие персонажи приходят, когда детки спят.



РЕДПОСТ желает Вам хороших новогодних праздников и будьте здоровы!

Напомним, учитывая действующие ограничения, взрослые могут посетить Дом Деда Мороза в парке Горького вместе с ребенком ТОЛЬКО при наличии COVID-сертификатов или документов, утвержденных соответствующим Постановлением КМУ.