04.01.2022 13:50

Харьковский «Металлист» подписал лучшего бомбардира «Оболони»

Футбольный клуб «Металлист» из Харькова объявил о переходе флангового полузащитника Артура Мурзы, выступавшего ранее за киевскую «Оболонь».

Увидеть Мурзу в деле болельщики харьковского клуба смогут уже весной, когда возобновятся матчи Первой лиги Украины по футболу. Сделать просмотр украинского футбола еще интереснее можно с помощью ставок в букмекерской конторе Лига Ставок

21-летний Мурза – уроженец Донецкой области и воспитанник «Мариуполя». Игрок перешел из «Мариуполя» во состав луцкой «Волыни». После этого он успел выступить за «Авангард» из Краматорска и «Горняк-Спорт» из Горишних Плавней.

Последним клубом хавбека была киевская «Оболонь». При этом во все свои команды, в том числе в «Металлист», Мурза переходил в статусе свободного агента.

За киевский коллектив провел 32 встречи, выступая чаще всего на левом фланге полузащиты. В этом сезоне Первой лиги Мурза провел за «Оболонь» 15 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Кроме того, за три встречи в Кубке Украины атакующий игрок забил один гол.

Артур – лучший бомбардир киевлян в этом сезоне. По итогам прошлого сезона издание Sport Arena признала новоиспеченного футболиста «Металлиста» самым перспективным игроком Первой лиги.