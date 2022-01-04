    
Главная Новости Харькова Спорт Харьковский «Металлист» подписал лучшего бомбардира «Оболони»
04.01.2022  13:50   

Харьковский «Металлист» подписал лучшего бомбардира «Оболони»

Футбольный клуб «Металлист» из Харькова объявил о переходе флангового полузащитника Артура Мурзы, выступавшего ранее за киевскую «Оболонь».

Харьковский «Металлист» подписал лучшего бомбардира «Оболони»
 
Увидеть Мурзу в деле болельщики харьковского клуба смогут уже весной, когда возобновятся матчи Первой лиги Украины по футболу. Сделать просмотр украинского футбола еще интереснее можно с помощью ставок в букмекерской конторе Лига Ставок.
 
21-летний Мурза – уроженец Донецкой области и воспитанник «Мариуполя». Игрок перешел из «Мариуполя» во состав луцкой «Волыни». После этого он успел выступить за «Авангард» из Краматорска и «Горняк-Спорт» из Горишних Плавней. 
 
Последним клубом хавбека была киевская «Оболонь». При этом во все свои команды, в том числе в «Металлист», Мурза переходил в статусе свободного агента.
 
За киевский коллектив провел 32 встречи, выступая чаще всего на левом фланге полузащиты. В этом сезоне Первой лиги Мурза провел за «Оболонь» 15 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Кроме того, за три встречи в Кубке Украины атакующий игрок забил один гол.
 
Артур – лучший бомбардир киевлян в этом сезоне. По итогам прошлого сезона издание Sport Arena признала новоиспеченного футболиста «Металлиста» самым перспективным игроком Первой лиги.
 
Тэги:  футбол, металлист, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.12 Спорт Харьковский Металлист подпишет аргентинского легионера (видео) 05.12 Власть Суперкубок УЕФА: ждать ли в Харькове грандов европейского футбола 20.11 Спорт «Металлист» уверенно победил донецкий «Олимпик»  
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 