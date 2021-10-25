Преимущества горнолыжных курортов Турции

Зимний отдых мы предвкушаем еще с осени, тщательно отслеживая погодные сводки с популярных горнолыжных курортов. Свежий хрустальный воздух, чудесные дни, проведенные на склонах, приятные вечера у камина с глинтвейном — обо всем этом мечтается в преддверии очередного отпуска.
У опытных горнолыжников и сноубордистов есть стандартный перечень требований к месту, где они планируют кататься. Речь о:
Все вышеперечисленное вы найдете на горнолыжных курортах Турции. Чтобы узнать о них больше, достаточно перейти по ссылке https://www.coraltravel.ua/main/turkey/ski-resorts/.
В стране, которая у 99 % туристов ассоциируется с пляжным отдыхом и системой «все включено», есть несколько динамично развивающихся центров зимнего спорта и развлечений. Они только завоевывают популярность, поэтому делают все возможное, чтобы завлечь туристов. Цены на подъемники, обучение, снаряжение на турецких горнолыжных курортах существенно ниже, чем на европейских.
Крупнейший и популярнейший центр зимнего спорта рассматриваемой страны — Эрджиес. Гости курорта спускаются на лыжах с вершины... потухшего вулкана! Выглядит это так же фантастически, как и звучит.
Среди преимуществ Эрджиеса — наличие десятков спусков разной степени сложности, современных безопасных подъемников. Также данный курорт может похвастать длинным сезоном катания — с декабря по март.
Рядом с Эрджиесом находится город Кайсери, где есть аэропорт и десятки комфортабельных отелей. Отсюда туристы могут оправиться на экскурсию в сказочную Каппадокию.
Еще один турецкий курорт, достойный внимания лыжников и сноубордистов, — Паландокен. Он расположен практически на границе Турции и Армении. По климату и пейзажу рассматриваемая местность похожа на Французские Альпы.
Эрджиес пока располагает более широкими возможностями для катания, нежели Паландокен. Сейчас этот курорт — оптимальное место для тех, кто хочет научиться кататься или повысить свой уровень мастерства.
25 трасс, роскошные отели, чистейший воздух — то, что ждет вас на Улудаге. Добираться на упомянутый курорт нужно из Стамбула. Это отличный повод начать путешествие с экскурсии по одному из прекраснейших городов Земли.
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