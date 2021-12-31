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31.12.2021  13:00   Валерия Кононова

На сколько такси поднимет цену в новогоднюю ночь: комментарий от самого популярного сервиса в Харькове

Один из самых востребованных онлайн-сервисов такси поднимет цену на 50-100%.


На сколько такси поднимет цену в новогоднюю ночь: комментарий от самого популярного сервиса в Харькове
Тариф на такси в Харькове
 
Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
 
По словам представителя OnTaxi, в период праздников каждый сервис сталкивается с проблемой нарушения баланса спроса и предложения. Поскольку многие из водителей также хотят отметить Новый год в кругу семьи или друзей, им необходима дополнительная мотивация для выхода на работу. 
 
"Для того, чтобы мотивировать часть водителей быть на линии, сервисные службы вводят повышенный коэффициент на стоимость заказа, он составляет, в зависимости от обстоятельств, от 20% до 300%", – говорит представитель сервиса, Анна. 
 
Специалисты сервиса OnTaxi ежегодно внимательно наблюдают за балансом активных водителей и заказов, и принимают оперативные решения в каждом украинском городе о целесообразности и размере коэффициента повышения базового тарифа. 
 
"У нас обычно повышение стоимости услуг составляет от 50% до 100%, что позволяет привлечь внимание водителей к заказам и обеспечить возможность оперативно вызвать такси и сохранить праздничное настроение у клиентов", – говорят в OnTaxi. 
В это же время стоит отметить, что общественный транспорт в новогоднюю ночь будет работать до утра. До 03:00 1 января 2022 года харьковчанам будет доступно метро, а до 04:00 основные направления наземного транспорта.
 
Напомним, что ранее мы писали о новогодних тарифах такси на онлайн-сервисе Uklon. 
 
Тэги:  такси, тариф, харьков
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