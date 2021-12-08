    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В Харькове на мосту повесился мужчина
08.12.2021  09:45   Рита Парфенова

В Харькове на мосту повесился мужчина

О произошедшем сообщили очевидцы в социальных сетях.

В Харькове на мосту повесился мужчина

Утром 8 декабря на деревянном мосту через реку Немышля в Харькове прохожие обнаружили мужчину, который повесился на перилах. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на местный телеграм-канал.

В пресс-службе Нацполиции прокомментировали случившееся. По информации правоохранителей, на теле умершего нет признаков насильственной смерти. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Более подробную информацию обещают предоставить позже.

Напомним, утром 6 июля в лесопосадке на улице Пожарского обнаружили труп мужчины, который висел на одной из перекладин опоры линии электропередач. Погибшим оказался 36-летний гражданин. Тело мужчины направлено в морг.  Информация о происшествии зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений.

Тэги:  повесился, самоубийство, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.11 Криминал и происшествия Найден третий труп: дело о смерти мэра Кривого Рога (фото) 22.09 Криминал и происшествия На Салтовке мужчина повесился в подъезде (Нацполиция) 03.06 Криминал и происшествия Повесившегося мужчину нашли в лесу под Харьковом (ОРИЕНТИРОВКА)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 