08.12.2021 09:45 Рита Парфенова

В Харькове на мосту повесился мужчина

О произошедшем сообщили очевидцы в социальных сетях.





Утром 8 декабря на деревянном мосту через реку Немышля в Харькове прохожие обнаружили мужчину, который повесился на перилах. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на местный телеграм-канал.



В пресс-службе Нацполиции прокомментировали случившееся. По информации правоохранителей, на теле умершего нет признаков насильственной смерти. Обстоятельства случившегося устанавливаются.



Более подробную информацию обещают предоставить позже.

Напомним, утром 6 июля в лесопосадке на улице Пожарского обнаружили труп мужчины, который висел на одной из перекладин опоры линии электропередач. Погибшим оказался 36-летний гражданин. Тело мужчины направлено в морг. Информация о происшествии зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений.