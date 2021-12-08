В Харькове на мосту повесился мужчина

О произошедшем сообщили очевидцы в социальных сетях.
Утром 8 декабря на деревянном мосту через реку Немышля в Харькове прохожие обнаружили мужчину, который повесился на перилах. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на местный телеграм-канал.
В пресс-службе Нацполиции прокомментировали случившееся. По информации правоохранителей, на теле умершего нет признаков насильственной смерти. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Более подробную информацию обещают предоставить позже.
Напомним, утром 6 июля в лесопосадке на улице Пожарского обнаружили труп мужчины, который висел на одной из перекладин опоры линии электропередач. Погибшим оказался 36-летний гражданин. Тело мужчины направлено в морг. Информация о происшествии зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений.
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Лучше обойтись без таких слов, как «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня день конкретности и четкости, все остальное не актуально.
Облачная погода продержится весь день. Без существенных осадков, только к вечеру может начаться мелкий дождь.
Ежегодно 8 декабря отмечается Международный день художника.
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