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02.12.2021  13:35   Виталий Хиневич

Верховная Рада приняла бюджет на 2022 год: чего ждать украинцам

Народные депутаты поддержали во втором чтении и в целом главный финансовый документ страны.

Верховная Рада приняла бюджет страны на 2022 год
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на телеканал «Рада».
 
Законопроект №6000 на заседании парламента поддержали 268 депутатов. Несмотря на прогнозы некоторых народных избранников, бюджет приняли довольно быстро. Голоса «За» отдала парламентская фракция «Слуга Народа»- 215 голосов, «Батьківщина»-2 голоса, «За майбутнє»-21 голос, фракция «Голос»-1 голос, депутатская группа «Довіра»-19 голосов и 10 голосов в поддержку отдали внефракционные депутаты.
 
Кроме этого стоит отметить, что в преддверии голосования бюджетный комитет Верховной Рады Украины согласовал изменения в проект документа, которые регламентируют увеличение доходов и расходов более чем на 50 миллиардов гривен. Комитету удалось достичь успеха в прениях около 3 часов ночи.
 
Увеличить размер бюджета стало возможным благодаря пересмотру макроэкономического прогноза.
 
Также стоит отметить, что дополнительно выделили 25 миллиардов гривен на расширение инфраструктуры страны, в частности на медицинские учреждения и систему образования, на поддержку железнодорожного транспорта направили 4,3 миллиарда гривен, на обустройство государственной границы выделили 1,1 миллиард гривен.
 
Свыше 8 миллиардов готовы потратить на развитие отдельных отраслей экономики. Не забыли и про поддержку цифровизации, увеличив расход на нее на 1,8 миллиарда гривен.
 
Напомним, ранее  Верховная Рада приняла налоговый закон. Согласно новому закону вводится минимальное налоговое обязательство на землю - 1,4 тысячи гривен за гектар в год, уменьшится минимальная площадь земли фермерского хозяйства.
 
Источник:   Рада
 Тэги:  государственный бюджет, харьков
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