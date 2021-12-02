02.12.2021 13:35 Виталий Хиневич

Верховная Рада приняла бюджет на 2022 год: чего ждать украинцам

Народные депутаты поддержали во втором чтении и в целом главный финансовый документ страны.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на телеканал «Рада».

Законопроект №6000 на заседании парламента поддержали 268 депутатов. Несмотря на прогнозы некоторых народных избранников, бюджет приняли довольно быстро. Голоса «За» отдала парламентская фракция «Слуга Народа»- 215 голосов, «Батьківщина»-2 голоса, «За майбутнє»-21 голос, фракция «Голос»-1 голос, депутатская группа «Довіра»-19 голосов и 10 голосов в поддержку отдали внефракционные депутаты.

Кроме этого стоит отметить, что в преддверии голосования бюджетный комитет Верховной Рады Украины согласовал изменения в проект документа, которые регламентируют увеличение доходов и расходов более чем на 50 миллиардов гривен. Комитету удалось достичь успеха в прениях около 3 часов ночи.

Увеличить размер бюджета стало возможным благодаря пересмотру макроэкономического прогноза.

Также стоит отметить, что дополнительно выделили 25 миллиардов гривен на расширение инфраструктуры страны, в частности на медицинские учреждения и систему образования, на поддержку железнодорожного транспорта направили 4,3 миллиарда гривен, на обустройство государственной границы выделили 1,1 миллиард гривен.

Свыше 8 миллиардов готовы потратить на развитие отдельных отраслей экономики. Не забыли и про поддержку цифровизации, увеличив расход на нее на 1,8 миллиарда гривен.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла налоговый закон . Согласно новому закону вводится минимальное налоговое обязательство на землю - 1,4 тысячи гривен за гектар в год, уменьшится минимальная площадь земли фермерского хозяйства.