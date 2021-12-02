02.12.2021 14:00 Виталий Хиневич

Харьковские студенты вышли на акцию протеста с требованием не объединять вузы

В Харькове студенты-архитекторы сжигают макеты своих работ.

Фото: "Суспільне"

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Суспільне».

Отмечается, что в протестных акциях 2 декабря приняли участие примерно 70 студентов Харьковского национального университета строительства и архитектуры. Молодые люди высказываются против присоединения учебного заведения, в котором они учатся, к Харьковскому национальному университету городского хозяйства имени Бекетова.

В руках они держать плакаты с различными лозунгами, в частности «Ринкова логіка вбиває освіту», «Вибір за мною» и «Нас не питали».

Фото: "Суспільне"

Ближе к завершению акции студенты сожгли макеты своих архитектурных работ, скандируя "Да здравствует ХНУБА!". После чего затушили пламя при помощи огнетушителя.

Напомним, студенты ХПИ вернутся в альма-матер отрабатывать лабораторные и практику . Проведение лекций продолжится в дистанционном формате, а на семинары, лабораторные и практические работы студентов будут ждать в аудиториях вуза.