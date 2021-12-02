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02.12.2021  14:00   Виталий Хиневич

Харьковские студенты вышли на акцию протеста с требованием не объединять вузы

В Харькове студенты-архитекторы сжигают макеты своих работ.

Студенты Харькова вышли на протест
Фото: "Суспільне"
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Суспільне».
 
Отмечается, что в протестных акциях 2 декабря приняли участие примерно 70 студентов Харьковского национального университета строительства и архитектуры. Молодые люди высказываются против присоединения учебного заведения, в котором они учатся, к Харьковскому национальному университету городского хозяйства имени Бекетова.
 
В руках они держать плакаты с различными лозунгами, в частности «Ринкова логіка вбиває освіту», «Вибір за мною» и «Нас не питали».
 
Студенты Харькова вышли на протест
Фото: "Суспільне"
 
Ближе к завершению акции студенты сожгли макеты своих архитектурных работ, скандируя "Да здравствует ХНУБА!". После чего затушили пламя при помощи огнетушителя.
 
Напомним, студенты ХПИ вернутся в альма-матер отрабатывать лабораторные и практику. Проведение лекций продолжится в дистанционном формате, а на семинары, лабораторные и практические работы студентов будут ждать в аудиториях вуза.
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  митинг, студенты, харьков
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