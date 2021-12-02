02.12.2021 14:00 Виталий Хиневич
Харьковские студенты вышли на акцию протеста с требованием не объединять вузы
В Харькове студенты-архитекторы сжигают макеты своих работ.
Фото: "Суспільне"
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на «Суспільне».
Отмечается, что в протестных акциях 2 декабря приняли участие примерно 70 студентов Харьковского национального университета строительства и архитектуры. Молодые люди высказываются против присоединения учебного заведения, в котором они учатся, к Харьковскому национальному университету городского хозяйства имени Бекетова.
В руках они держать плакаты с различными лозунгами, в частности «Ринкова логіка вбиває освіту», «Вибір за мною» и «Нас не питали».
Фото: "Суспільне"
Ближе к завершению акции студенты сожгли макеты своих архитектурных работ, скандируя "Да здравствует ХНУБА!". После чего затушили пламя при помощи огнетушителя.
Напомним, студенты ХПИ вернутся в альма-матер отрабатывать лабораторные и практику
. Проведение лекций продолжится в дистанционном формате, а на семинары, лабораторные и практические работы студентов будут ждать в аудиториях вуза.
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