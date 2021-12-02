02.12.2021 14:28 Ирина Круглова

Карта харьковчанина: где и как получить

Все центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) со 2 декабря начали выдачу Карт харьковчанина.



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Все, кто заполнил формы в ЦПАУ в интернете либо по месту работы, могут получить Карту харьковчанина в центре админуслуг. Это возможно, если ранее вы выбрали этот пункт выдачи как самый удобный. О том, что карту можно забрать, сообщит администратор ЦПАУ по телефону и пригласит харьковчанина в любой Центр. В предварительную электронную очередь записываться не нужно, стоит только лишь прийти в ЦПАУ и выбрать услугу "Получить документ - Карта харьковчанина".

Важный момент - чтобы получить карту, вам необходимо взять с собой паспорт либо любой другой документ, удостоверяющий личность. Ранее мы писали, что в центрах административных услуг администраторы могут помочь оформить Карту харьковчанина. Для этого в ЦПАУ оборудовали специальное место, где вам помогут заполнить форму на сайте Портала электронных сервисов. Всего в центрах админуслуг заполнили форму на получение карты более 12 тысяч горожан, из них 8 тысяч уже готовы.

Ранее РЕДПОСТ сообщал, что в центрах админуслуг созданы «Центры доступа», где специалисты помогут составить заявку на «Карту харьковчанина».