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02.12.2021  14:28   Ирина Круглова

Карта харьковчанина: где и как получить

Все центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) со 2 декабря начали выдачу Карт харьковчанина.


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Все, кто заполнил формы в ЦПАУ в интернете либо по месту работы, могут получить Карту харьковчанина в центре админуслуг. Это возможно, если ранее вы выбрали этот пункт выдачи как самый удобный. О том, что  карту можно забрать, сообщит администратор ЦПАУ по телефону и пригласит харьковчанина в любой Центр. В предварительную электронную очередь записываться не нужно, стоит только лишь прийти в ЦПАУ и выбрать услугу "Получить документ - Карта харьковчанина".
 
Важный момент - чтобы получить карту, вам необходимо взять с собой паспорт либо любой другой документ, удостоверяющий личность. Ранее мы писали, что в центрах административных услуг администраторы могут помочь оформить Карту харьковчанина. Для этого в ЦПАУ оборудовали специальное место, где вам помогут заполнить форму на сайте Портала электронных сервисов. Всего в центрах админуслуг заполнили форму на получение карты более 12 тысяч горожан, из них 8 тысяч уже готовы.
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал, что в центрах админуслуг созданы «Центры доступа», где специалисты помогут составить заявку на «Карту харьковчанина».
 
Тэги:  карта харьковчанина, харьков
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