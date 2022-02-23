    
Главная Новости Харькова Армия На Харьковщине заработали мобильные посты Нацгвардии
23.02.2022  18:48   Евгений Клочко

На Харьковщине заработали мобильные посты Нацгвардии

Сеть совместных мобильных блокпостов действует в Харькове и его окрестностях с 21 февраля 2022 года.

Мобильные посты Нацгвардии начали работать на Харьковщине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел информации и коммуникации Восточного территориального управления НГУ
 
В виду того, что Харьков является стратегически важным городом для обороны Украины и в нем сосредоточены значительные военные силы и мощные оборонные компании, важную роль в секторе безопасности региона играют подразделения Национальной гвардии Украины.
 
Мобильные посты Нацгвардии начали работать на Харьковщине
 
Одна из форм их деятельности – несение службы на совместных мобильных блокпостах подчиненных Антитеррористическому центру, координирующему деятельность всех силовых ведомств в регионе.
 
Мобильные посты Нацгвардии начали работать на Харьковщине
 
В настоящее время совместные мобильные блокпосты, расположенные в регионе, действуют с превентивной целью, чтобы не допустить проникновения террористических группировок и нелегального вооружения в мирный Харьков.
 
 
Тэги:  агрессия россии, блокпост, нацгвардия, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.02 Общество Информацию о ближайшем укрытии в Харькове можно узнать в службе "15-62" 23.02 Власть Верховная рада разрешила перераспределение бюджета на нужды армии 23.02 ЖКХ Игорь Терехов проверил готовность бомбоубежищ в Харькове (фото)  
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 