23.02.2022 18:48 Евгений Клочко

На Харьковщине заработали мобильные посты Нацгвардии

Сеть совместных мобильных блокпостов действует в Харькове и его окрестностях с 21 февраля 2022 года.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел информации и коммуникации Восточного территориального управления НГУ

В виду того, что Харьков является стратегически важным городом для обороны Украины и в нем сосредоточены значительные военные силы и мощные оборонные компании, важную роль в секторе безопасности региона играют подразделения Национальной гвардии Украины.

Одна из форм их деятельности – несение службы на совместных мобильных блокпостах подчиненных Антитеррористическому центру, координирующему деятельность всех силовых ведомств в регионе.

В настоящее время совместные мобильные блокпосты, расположенные в регионе, действуют с превентивной целью, чтобы не допустить проникновения террористических группировок и нелегального вооружения в мирный Харьков.