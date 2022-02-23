    
Главная Новости Харькова ЖКХ В Харькове ремонтируют магистральный трубопровод по улице Кибальчича
23.02.2022  18:59   Дмитрий Колоней

В Харькове ремонтируют магистральный трубопровод по улице Кибальчича

Об этом сообщил начальник службы внешних водопроводных сетей Новобаварского района комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Евгений Сальков.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, на улице Кибальчича, 57 в Новобаварском районе.бригадой «Харьковводоканала» восстанавливается трубопровод холодного водоснабжения диаметром 1200 мм.
 
Как отметил Евгений Сальков, эта магистраль обеспечивает водой значительную часть харьковчан домов. Дефект на трубопроводе был обнаружен во время профилактической проверки. Не теряя времени специалисты занялись его устранением.
 
На данный момент идут ремонтные работы в смотровом колодце трубопровода холодного водоснабжения. Устанавливается новая современная запорная арматура с лучшими характеристиками, большим сроком службы и устойчивостью к коррозии. Пока идет замена задвижек, приостановлено водоснабжение части абонентов Новобаварского и Основянского районов.
 
"Для скорейшего восстановления водоподачи работы будем продолжать и в ночное время",  - сообщил Евгений Сальков.
 
Водоснабжение в домах харьковчан восстановят до 10:00 24 февраля. Пока подвоз воды осуществляется автоцистернами предприятия.
 
 
Читайте также:
 
 
Источник:   Горсовет
 Тэги:  коммунальщики, ремонт водопровода, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.02 ЖКХ В Харькове ремонтируют магистральный трубопровод на Новой Баварии 03.02 ЖКХ В Харкове идет очистка коллектора (фото) 24.01 ЖКХ В Харькове продолжается борьба с сосульками (фото)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 