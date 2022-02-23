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23.02.2022  19:28   Дмитрий Колоней

Верховная Рада определилась, как будет работать в условиях чрезвычайного положения

Принято Постановление об организации работы Верховной Рады в условиях действия чрезвычайного и/или военного положения (№ 7105)

 
 Как сообщает РЕДПОСТ, согласно принятому Постановлению на период действия чрезвычайного положения парламент Украины будет работать так. 
  1. В режиме пленарных заседаний, работы в комитетах, временных специальных комиссиях и временных следственных комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах);
  2. Когда  проведение пленарных заседаний Верховной Рады не предусмотрено, они будут проводиться по предложению Согласительного совета депутатских фракций (депутатских групп);
  3. Заседания Согласительного совета созываются Председателем Верховной Рады (Первым заместителем или заместителем Председателя парламента, исполняющим его обязанности) при необходимости.
 
Источник:   Официальный портал Верховной Рады
 Тэги:  верховная рада, чрезвычайное положение, харьков, украина
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