Верховная рада разрешила перераспределение бюджета на нужды армии

Верховная Рада единогласным решением разрешила Кабмину в течение 3 месяцев перераспределять средства из любой статьи государственного бюджета на защиту и оборону государства.
Стоит отметить, что Правительство должно согласовать расходы с Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины, то есть – президентом Украины Владимиром Зеленским.
Напомним, 23 февраля Верховная Рада утвердила в первом чтении законопроект о свободном владении огнестрельным оружием гражданами Украины. За нововведение проголосовало 274 нардепа.
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