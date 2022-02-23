23.02.2022 14:08 Евгений Клочко

Верховная рада разрешила перераспределение бюджета на нужды армии

Верховная Рада единогласным решением разрешила Кабмину в течение 3 месяцев перераспределять средства из любой статьи государственного бюджета на защиту и оборону государства.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на трансляцию заседания украинского парламента. За принятие законопроекта №7100 в целом проголосовали 347 народных депутатов

Ранее Бюджетный комитет Верховной Рады принял решение увеличить доходную и расходную часть бюджета на 26,5 млрд грн.

В частности:

16 млрд грн - Минобороны;

6,1 млрд грн - МВД;

0,6 млрд грн - ГУР;

200 млн - Луганской и Донецкой ВЦА;

500 млн - субвенции на водопровод в Донецкой области.

Стоит отметить, что Правительство должно согласовать расходы с Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины, то есть – президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, 23 февраля Верховная Рада утвердила в первом чтении законопроект о свободном владении огнестрельным оружием гражданами Украины. За нововведение проголосовало 274 нардепа.

Закон регулирует общественные отношения, возникающие в сфере реализации права граждан и юридических лиц в Украине на гражданское огнестрельное оружие, боевые припасы к нему, а также конструктивно схожие с оружием и боевыми припасами изделия и определяет правовой статус собственности на гражданское огнестрельное оружие.