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23.02.2022  14:08   Евгений Клочко

Верховная рада разрешила перераспределение бюджета на нужды армии

Верховная Рада единогласным решением разрешила Кабмину в течение 3 месяцев перераспределять средства из любой статьи государственного бюджета на защиту и оборону государства.

За перераспределение бюджета на нужды армии проголосовали в Верховной Раде
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на трансляцию заседания украинского парламента. За принятие законопроекта №7100 в целом проголосовали 347 народных депутатов
 
Ранее Бюджетный комитет Верховной Рады принял решение увеличить доходную и расходную часть бюджета на 26,5 млрд грн.
 
В частности:
 
  • 16 млрд грн - Минобороны;
  • 6,1 млрд грн - МВД;
  • 0,6 млрд грн - ГУР;
  • 200 млн - Луганской и Донецкой ВЦА;
  • 500 млн - субвенции на водопровод в Донецкой области.

Стоит отметить, что Правительство должно согласовать расходы с Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины, то есть – президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, 23 февраля Верховная Рада утвердила в первом чтении законопроект о свободном владении огнестрельным оружием гражданами Украины. За нововведение проголосовало 274 нардепа.

Закон регулирует общественные отношения, возникающие в сфере реализации права граждан и юридических лиц в Украине на гражданское огнестрельное оружие, боевые припасы к нему, а также конструктивно схожие с оружием и боевыми припасами изделия и определяет правовой статус собственности на гражданское огнестрельное оружие.
 
 
Источник:   Верховная Рада
 Тэги:  агрессия россии, верховная рада, харьков
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