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23.02.2022  11:50   Виталий Хиневич

Верховная Рада в первом чтении легализовала свободное владение огнестрельным оружием

Парламентарии поддержали в первом чтении легализацию свободного владения огнестрельным оружием.

Оружие
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Рада".
 
Сообщается, что Верховная Рада утвердила в первом чтении законопроект о свободном владении огнестрельным оружием гражданами Украины. За нововведение проголосовало 274 нардепа.
 
Закон регулирует общественные отношения, возникающие в сфере реализации права граждан и юридических лиц в Украине на гражданское огнестрельное оружие, боевые припасы к нему, а также конструктивно схожие с оружием и боевыми припасами изделия и определяет правовой статус собственности на гражданское огнестрельное оружие.
 
При этом законопроект оставил для гражданского оружия исключительно нишу охотничьего и спортивного инструмента, за ношение которого в заряженном виде за пределами охотничьих угодий или стрельбищ предусматривается уголовная ответственность.
 
Источник:   Рада
 Тэги:  оружие, армия, украина, харьков
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