23.02.2022 11:50 Виталий Хиневич

Верховная Рада в первом чтении легализовала свободное владение огнестрельным оружием

Парламентарии поддержали в первом чтении легализацию свободного владения огнестрельным оружием.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Рада".

Сообщается, что Верховная Рада утвердила в первом чтении законопроект о свободном владении огнестрельным оружием гражданами Украины. За нововведение проголосовало 274 нардепа.

Закон регулирует общественные отношения, возникающие в сфере реализации права граждан и юридических лиц в Украине на гражданское огнестрельное оружие, боевые припасы к нему, а также конструктивно схожие с оружием и боевыми припасами изделия и определяет правовой статус собственности на гражданское огнестрельное оружие.

При этом законопроект оставил для гражданского оружия исключительно нишу охотничьего и спортивного инструмента, за ношение которого в заряженном виде за пределами охотничьих угодий или стрельбищ предусматривается уголовная ответственность.