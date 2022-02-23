23.02.2022 11:50 Виталий Хиневич
Верховная Рада в первом чтении легализовала свободное владение огнестрельным оружием
Парламентарии поддержали в первом чтении легализацию свободного владения огнестрельным оружием.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на "Рада".
Сообщается, что Верховная Рада утвердила в первом чтении законопроект о свободном владении огнестрельным оружием гражданами Украины. За нововведение проголосовало 274 нардепа.
Закон регулирует общественные отношения, возникающие в сфере реализации права граждан и юридических лиц в Украине на гражданское огнестрельное оружие, боевые припасы к нему, а также конструктивно схожие с оружием и боевыми припасами изделия и определяет правовой статус собственности на гражданское огнестрельное оружие.
При этом законопроект оставил для гражданского оружия исключительно нишу охотничьего и спортивного инструмента, за ношение которого в заряженном виде за пределами охотничьих угодий или стрельбищ предусматривается уголовная ответственность.
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