23.02.2022 11:59
На Харьковщине вводятся дополнительные режимные ограничения: кого касаются
В Харьковской и других областях Украины, которые граничат с РФ и Беларусью вводятся дополнительные временные режимные ограничения.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины. Отмечается, что дополнительные режимные ограничения вводятся в районах, граничащих с РФ, Беларусью, временно оккупированной территорией Украины и прилегающих к морскому побережью вводятся дополнительные временные режимные ограничения.
В частности запрещено:
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Пребывать на пограничной территории в ночное время
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Выходить на любых плавсредствах из пунктов базирования
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Передвижение транспорта (кроме военного, силовых структур, агротехники) по дорогам, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и ведут к государственной.
Также режимные мероприятия введены относительно пребывания иностранцев в пограничной полосе, использования радиостанций, полеты легкомоторных и беспилотных летальных аппаратов, видео-, кино-, фотосъемки личного состава и объектов Госпогранслужбы Украины, и передвижение по берегу или льду пограничных водоемов.
В погранслужбе также отметили, что дополнительные режимные ограничения вводятся приказами пограничных отрядов и могут отличаться в разных районах и областях.
Напомним, МИД Украины настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в Россию
. А тем, кто находится в этой стране, призывает немедленно покинуть ее территорию. Пренебрежение этими советами может усложнить оказание консульской помощи на территории РФ.
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