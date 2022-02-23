23.02.2022 11:59

На Харьковщине вводятся дополнительные режимные ограничения: кого касаются

В Харьковской и других областях Украины, которые граничат с РФ и Беларусью вводятся дополнительные временные режимные ограничения.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины. Отмечается, что дополнительные режимные ограничения вводятся в районах, граничащих с РФ, Беларусью, временно оккупированной территорией Украины и прилегающих к морскому побережью вводятся дополнительные временные режимные ограничения.

В частности запрещено:

Пребывать на пограничной территории в ночное время

Выходить на любых плавсредствах из пунктов базирования

Передвижение транспорта (кроме военного, силовых структур, агротехники) по дорогам, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и ведут к государственной.

Также режимные мероприятия введены относительно пребывания иностранцев в пограничной полосе, использования радиостанций, полеты легкомоторных и беспилотных летальных аппаратов, видео-, кино-, фотосъемки личного состава и объектов Госпогранслужбы Украины, и передвижение по берегу или льду пограничных водоемов.

В погранслужбе также отметили, что дополнительные режимные ограничения вводятся приказами пограничных отрядов и могут отличаться в разных районах и областях.

Напомним, МИД Украины настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в Россию . А тем, кто находится в этой стране, призывает немедленно покинуть ее территорию. Пренебрежение этими советами может усложнить оказание консульской помощи на территории РФ.