23.02.2022 12:09 Виталий Хиневич

Харьковским абитуриентам предлагают подготовиться к ВНО и выиграть подарки

Школьников Харькова призывают подготовиться к ВНО и принять участие во Всеукраинском чемпионате ВНО "BOT Challeng".

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

Сообщается, что Всеукраинский чемпионат ВНО "BOT Challeng" стартует 23 февраля, за сто дней до начала тестирования.

Проверить свои знания по математике, истории Украины, украинскому языку и литературе учащимся 9-11 классов предлагают через специально разработанный чат-бот в приложении «Telegram», куда будут отправляться задания.

За правильные ответы будут присваиваться баллы, общее количество которых место участника в турнирной таблице. Решающими результатами станут данные таблицы по состоянию на 17.00 2 июня.

По словам организаторов чемпионата, участники могут не только получить практику в решении задач предусмотренных на ВНО, но и выиграть ценные подарки.

Таким образом, за первое место в соревнованиях по математике участники смогут получить ноутбук, за второе и третье – планшеты Apple iPad. Для остальных участников соревнований предусмотрены специальные номинации и призы.

Регистрация на участие в чемпионате возможна на сайте

Организатором мероприятия является Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца.

Напомним, основная часть сертификата ВНО будет содержать информацию об учебных предметах, которые участник тестирования будет сдавать за счет средств из государственного бюджета. В дополнительной части документа будет указана информация о предметах, которые ученик сдавал за собственные средства. Также новый образец будет иметь специальный QR-код, который позволит выполнить верификацию информации, указанной в сертификате.