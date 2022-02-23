23.02.2022 11:11 Рита Парфенова

МИД – украинцам: воздержитесь от поездок в РФ, а кто там - немедленно покиньте страну

Министерство иностранных дел Украины выпустило рекомендацию для соотечественников отказаться от пребывания не территории Российской Федерации.

Такое решение принято в связи с последними решениями РФ, грубо нарушающими суверенитет и территориальную целостность Украины, передает РЕДПОСТ.



В частности, МИД настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в Россию. А тем, кто находится в этой стране, призывает немедленно покинуть ее территорию. Пренебрежение этими советами может усложднить оказание консульской помощи на территории РФ.



«В связи с усилением российской агрессии против Украины, что, в частности, может привести к существенному ограничению возможностей предоставления консульской помощи на территории Российской Федерации, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране, – немедленно покинуть ее территорию», – сообщается на сайте МИД.



Также в ведомстве сообщили контактные данные зарубежных дипломатических учреждений Украины на территории Российской Федерации на случай немедленного консульского реагирования:

Напомним, Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал , какие инструменты дипломатии намерена использовать Украина, чтобы сдержать Россию и предотвратить дальнейшую эскалацию.