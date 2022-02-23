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23.02.2022  11:11   Рита Парфенова

МИД – украинцам: воздержитесь от поездок в РФ, а кто там - немедленно покиньте страну

Министерство иностранных дел Украины выпустило рекомендацию для соотечественников отказаться от пребывания не территории Российской Федерации.

МИД Украины

Такое решение принято в связи с последними решениями РФ, грубо нарушающими суверенитет и территориальную целостность Украины, передает РЕДПОСТ.

В частности, МИД настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в Россию. А тем, кто находится в этой стране, призывает немедленно покинуть ее территорию. Пренебрежение этими советами может усложднить оказание консульской помощи на территории РФ.

«В связи с усилением российской агрессии против Украины, что, в частности, может привести к существенному ограничению возможностей предоставления консульской помощи на территории Российской Федерации, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране, – немедленно покинуть ее территорию», – сообщается на сайте МИД.

Также в ведомстве сообщили контактные данные зарубежных дипломатических учреждений Украины на территории Российской Федерации на случай немедленного консульского реагирования:

  • Посольство Украины в Российской Федерации (тел.: +7 919 768 77 96; электронная почта: [email protected], [email protected]).
  • Генеральное консульство Украины в Санкт-Петербурге (тел.: +7 921 304 05 72; электронная почта: [email protected]).
  • Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону (тел.: +7 918 587 99 93; электронная почта: [email protected]).
  • Консульство Украины в Екатеринбурге (тел.: +7 953 0000207; электронная почта: [email protected]).
  • Консульство Украины в Новосибирске (тел.: +7 913 379 12 93; электронная почта: [email protected]).
Напомним, Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, какие инструменты дипломатии намерена использовать Украина, чтобы сдержать Россию и предотвратить дальнейшую эскалацию.
Источник:   МИД Украины
 Тэги:  агрессия россии, мид, харьков
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