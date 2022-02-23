"Никакой самодеятельности": в СБУ предложили "Нацкорпусу" прийти за повестками в армию

Начальник СБУ в Харьковской области Роман Дудин 23 февраля на рабочем совещании в ХОГА пригрозил национально настроенным организациям ответственностью за самодеятельность в случае чрезвычайной ситуации в регионе.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на трансляцию заседания. В частности Дудин заявил, что в УСБУ в Харьковской области имеется информация, что "некоторые патриотично настроенные граждане уже себе рассказывают как, где и куда будут бегать.
Я официально предупреждаю и прошу, в случае какого-либо обострения будут действовать только официальные воинские подразделения. Нацкорпус во главе с Немичевым и самого Немичева прийти получить повестку и стать в ряды ВСУ или Нацгвардии. Потому что все участники АТО/ООС подпадают под действие указа о мобилизации резервистов. В случае чрезвычайной ситуации все подразделения, которые будут придумывать себе задачи, к ним будет соответствующая реакция со стороны СБУ", - заявил начальник областного управления СБУ.
Напомним, в Украине 23 февраля начнется призыв резервистов в ряды Вооруженных сил Украины. Максимальный срок службы будет составлять один год. Призыву будут подлежать резервисты возрастом от 18 до 60 лет. Призывать будут как офицерский состав, сержантский так и рядовой состав.
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