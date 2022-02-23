23.02.2022 10:47 Виталий Хиневич

Призыв резервистов в Украине: кого и когда заберут на службу

Президент Украины издал указ о призыве резервистов.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Сегодня".

Сообщается, что в Украине 23 февраля начнется призыв резервистов в ряды Вооруженных сил Украины. Максимальный срок службы будет составлять один год. Призыву будут подлежать резервисты возрастом от 18 до 60 лет. Призывать будут как офицерский состав, сержантский так и рядовой состав.

Солдаты оперативного резерва первой очереди будут проходить службу в тех воинских частях и по той специальности, в которых они служили до этого и подписали контракт. Место работы, где в это время числился резервист, сохранится за человеком с учетом среднемесячной зарплаты.

Резервисты оперативного резерва первой очереди должны самостоятельно явиться в свои воинские части, по телефонному звонку или получив повестку. Если мужчина по определенным причинам не может быть призван, ему нужно лично предоставить подтверждающие документы. За неявку или игнорирование вызова предусмотрена административная или уголовная ответственность.

К резервистам первой очереди относятся граждане, которые увольняются со срочной военной службы, военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период. По своим профессионально-психологическим характеристикам и состоянию здоровья они пригодны к службе в военном резерве и получили определенную военную учетную специальность.

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