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31.05.2022  15:20   Виталий Хиневич

МИД Украины обратился к британскому новостному агентству

Обращение направлено агентству Reuters.

МИД Украины
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Европейскую правду».
 
Сообщается, что Министерство иностранных дел Украины призывает британское новостное агентство Reuters не продвигать пропагандистскую лексику России в своих материалах.
 
Об этом написал в Twitter спикер МИД Олег Николенко.
 
"Reuters, не продвигайте русскую пропагандистскую лексику. Промосковская Херсонская область = Херсонская область, оккупированная Россией. Экспорт зерна = Украденные партии зерна. Военно-гражданская администрация = Российская оккупационная администрация. Примечание о стандартах кажется неубедительным", - говорится в сообщении.
 
Источник:   Европейская правда
 Тэги:  мид, reuters
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