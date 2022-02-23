23.02.2022 11:17 Виталий Хиневич
Польша отменяет большинство COVID-ограничений
Правительство Польши приняло решение снять COVID-ограничений.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на "РБК-Украина".
Сообщается, что правительство Польши приняло решение снять большинство карантинных ограничений связанных с пандемией коронавирусной инфекции.
По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, большинство заведений могут перейти в оффлайн-режим работы. Однако, остается обязательное ношение медицинских масок, соблюдение социальной дистанции и вакцинация граждан. Кроме этого сохраняется изоляция и карантин для приезжих, срок будет сокращен.
Новые карантинные правила начнут действовать с 1 марта.
В это же время, Израиль открывает свои границы
для туристов с 1 марта. В страну могут попасть как вакцинированные туристы, так и невакцинированные. Согласно новым правилам, все пребывающие иностранные лица должны сдать два отрицательных ПЦР-теста перед посадкой на борт самолета. По прибытию в Израиль, турист обязан снова сдать два отрицательных ПЦР-теста.
Вакцинированные граждане Израиля, которые возвращаются домой, не будут сдавать тесты на выявление коронавирусной инфекции. Невакцинированные граждане будут освобождены от прохождения самоизоляции, при получении отрицательного результата теста.
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