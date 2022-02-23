23.02.2022 11:17 Виталий Хиневич

Польша отменяет большинство COVID-ограничений

Правительство Польши приняло решение снять COVID-ограничений.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "РБК-Украина".

Сообщается, что правительство Польши приняло решение снять большинство карантинных ограничений связанных с пандемией коронавирусной инфекции.

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, большинство заведений могут перейти в оффлайн-режим работы. Однако, остается обязательное ношение медицинских масок, соблюдение социальной дистанции и вакцинация граждан. Кроме этого сохраняется изоляция и карантин для приезжих, срок будет сокращен.

Новые карантинные правила начнут действовать с 1 марта.