В центре Харькове две Toyota попали в ДТП

Водителя одного из автомобилей медики скорой госпитализировали в больницу.
Дорожно-транспортное происшествие плоизошло в Хаькове около девяти часов утра на площади Свободы, 7, передает РЕДПОСТ.
Участниками происшествия стали автомобили: Toyota Land Cruiser и Toyota Camry.
В пресс-службе патрульной полиции сообщили, что авария была с пострадавшими: водителя автомобиля Toyota Camry с травмами госпитализировали в лечебное учреждение.
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