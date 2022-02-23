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23.02.2022  11:40   Рита Парфенова

В центре Харькове две Toyota попали в ДТП

Водителя одного из автомобилей медики скорой госпитализировали в больницу.

ДТП Харьков: столкнулись Toyota Land Cruiser и Toyota Camry.

Дорожно-транспортное происшествие плоизошло в Хаькове около девяти часов утра на площади Свободы, 7, передает РЕДПОСТ.

Участниками происшествия стали автомобили: Toyota Land Cruiser и Toyota Camry.

В пресс-службе патрульной полиции сообщили, что авария была с пострадавшими: водителя автомобиля Toyota Camry с травмами госпитализировали в лечебное учреждение.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Харьковом девушка сбила насмерть пешехода.
 
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Тэги:  дтп, харьков
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