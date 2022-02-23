23.02.2022 11:40 Рита Парфенова

В центре Харькове две Toyota попали в ДТП

Водителя одного из автомобилей медики скорой госпитализировали в больницу.

Дорожно-транспортное происшествие плоизошло в Хаькове около девяти часов утра на площади Свободы, 7, передает РЕДПОСТ.



Участниками происшествия стали автомобили: Toyota Land Cruiser и Toyota Camry.



В пресс-службе патрульной полиции сообщили, что авария была с пострадавшими: водителя автомобиля Toyota Camry с травмами госпитализировали в лечебное учреждение.

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