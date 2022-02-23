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23.02.2022  14:20   Виталий Хиневич

На Харьковщине бригада медиков скорой помощи несла на носилках пациента 2 километра

Автомобиль бригады скорой помощи не смог доехать до места назначения.

Медики
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
 
Сообщается, что 21 февраля около 15:05 медики получили вызов, связанный с тяжелым состоянием здоровья гражданина.
 
На помощь жителю Красноградского района Харьковской области отправилась бригада медиков.
 
Из-за ужасного состояния дороги, спец автомобиль не смог приехать к месту назначения. Для оказания медицинской помощи больному бригада отправилась пешком, пройдя 2 километра по бездорожью. Ввиду тяжелого состояния пациента, медики и односельчане несли больного 2 километра до автомобиля скорой помощи.
 
Больного с предварительным диагнозом "COVID-19, гангрена обеих голеней" госпитализировали.
 
Напомним, бригада скорой помощи № 1903 в составе фельдшера Виталия Савина, медицинского брата Михаила Распопова и водителя Максима Игнатенко оказывала реанимационный мероприятия. У жителя Изюмского района наступила клиническая смерть в результате нарушения мозгового кровообращения. Благодаря профессиональным действиям медиков, у пациента  возобновилась сердечно-легочная деятельность.
 
Источник:   Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
 Тэги:  медики, харьков
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