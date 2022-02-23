23.02.2022 14:30 Ирина Круглова

Молодежный парк в Харькове готовят к приему отдыхающих (фото)

В Молодежном парке приводят в порядок деревья, а также чистят дорожки и объекты.



РЕДПОСТ

Как сообщили корреспонденту РЕДПОСТ в СКП "Харьковзеленстрой", в нынешнюю зиму коммунальные службы города высыпали достаточно большие объемы песка, так как температура воздуха часто колебалась от плюса к минусу. Сейчас же дворники расчищают остатки наледи и песка на пешеходных дорожках. Также приводят в порядок детские площадки и остальные объекты в Молодежном парке.

Чуть позже, уточнили зеленстроевцы, начнут красить лавочки, эти работы уже запланированы, но выполнять их начнут, когда установится теплая сухая погода.

Одновременно с этим в парке выполняют санитарное кронирование деревьев и удаление омелы.

По словам коммунальщиков, такие процедуры лучше всего выполнять в зимний период, когда дерево еще спит.

Также в СКП "Харьковзеленстрой" отметили, что уборку территорий проводят не только в парках и скверах, но и на прилегающих к местам отдыха территориях.

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